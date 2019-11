Qualquer filme de Martin Scorsese (1942, Queens, Nova Iorque) tem dois efeitos: o primeiro é criar uma atmosfera de suspense em jeito de countdown até chegar o dia da estreia entre os seus fiéis fãs. O segundo é o gerar de um burburinho entre a crítica que vibra para ver como é que o realizador melhora, de filme para filme, o seu estilo e género tão específicos e autênticos. Ver reunidos Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci num elenco de luxo como o do novo O Irlandês é, só por si, uma raridade e um acontecimento que merece toda a atenção e devido palco.

Sejamos realistas: é provável que, daqui para a frente, seja quase impossível ver tão talentosos nomes num só filme. Atores de peso e com uma reputação consagrada no mundo fascinante dos gangues e dos crimes, um universo muito pessoal do próprio Scorsese e que sem dúvida marca o seu estilo – De Niro, Al Pacino e Pesci são os protagonistas criminosos. Isto porque – e antes de mais – o filme é sobre o crime organizado nos Estados Unidos do pós-guerra que percorre as décadas de 50 à de 70.

Robert de Niro é Frank Sheeran, veterano da Segunda Guerra Mundial convertido em assassino da máfia norte-americana, que trabalhou juntamente com algumas das mais poderosas figuras do século passado. O enredo é um relato de um dos maiores mistérios por resolver nos Estados Unidos: o desaparecimento do dirigente sindicalista Jimmy Hoffa (Al Pacino). Como seria de esperar, Scorsese mostra a nu o poderoso e perigoso submundo nova-iorquinoo. O mistério em que o trio está envolto adensa-se, com críticas positivas em consagradas publicações: se para a Rolling Stone Robert De Niro é "monumental", para a Variety Al Pacino é "extraordinário", e para o The New York Times, Pesci é "uma revelação". Além disso, é o primeiro filme de Martin Scorsese com estreia numa plataforma de streaming, a Netflix, e embora em Portugal não seja o caso, uma vez que O Irlandês não passará pelos cinemas, é também o maior lançamento de um filme Netflix em sala a nível mundial.

Martin Scorsese tem raízes italianas, apesar de ter nascido em Queens, Nova Iorque. O facto de ter crescido no bairro de Little Italy deu-lhe algumas das visões e históriasfuturas para os seus filmes. As suas primeiras curtas-metragens foram desde logo notadas, ainda na altura em que estudava na Universidade de Cinema de Nova Iorque, e o seu primeiro filme Quem Bate à Minha Porta? (Who's That Knocking at My Door) surge em 1967, com Zina Bethune e Anne Collette no elenco. Entre os seus primeiros filmes de sucesso estão Os Cavaleiros do Asfalto (Mean Streets, de 1973), Taxi Driver (1976), Tudo Bons Rapazes (Goodfellas, 1990) ou A Idade da Inocência (1993). Nos últimos vinte anos, enriqueceu o mundo cinematográfico com verdadeiras relíquias como Gangues de Nova Iorque (2002, que lhe valeu o Globo de Ouro de Melhor Realizador), O Aviador (2004, que recebeu cinco Óscares), Shutter Island (2010) e O Lobo de Wall Street (2013). Entre os 150 prémios que recebeu ao longo da sua carreira (e as suas 221 nomeações) recebeu o Óscar de Melhor Realizador e Melhor Filme, com The Departed – Entre Inimigos (2006). Com Hugo (2011) recebeu a sua sétima nomeação para o Óscar de Melhor Filme, e o filme venceu cinco Óscares.



Em 2013 recebeu o prémio de carreira Cecil B. DeMille dos Globos de Ouro. Entre os seus atores de eleição, Leonardo DiCaprio tem um lugar especial no cinema de Scorsese, já que é o protagonista de muitos das suas louvadas realizações. Uma mais-valia para ambos, diríamos, já que boa parte do sucesso da carreira de Leonardo DiCaprio assenta nos papéis que criou para o realizador de Queens. Envoltos em criminalidade, mistério e atmosferas onde o poder é sempre a disputa magistral, os filmes de Scorsese têm uma identidade muito própria, que se mantém aos seus 77 anos.

O Irlandês estreia esta quarta, 27 de novembro, em exclusivo na Netflix.