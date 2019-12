Ninguem sabe o que vestir na festa da empresa

Como se enfrentar a festa da empresa não fosse difícil o suficiente, parece haver uma disputa este ano por quem pede o traje da forma mais bizarra. Sim, todas as expressões acima foram utilizadas em convites feitos. Dá saudades dos tempos pouco confusos em que os anfitriões pediam apenas "vista-se festivamente".

"Existem dois tipos de códigos de vestuário: os que dizem como os convidados devem encaixar-se e os que dizem como se destacar", explica o badalado planeador de eventos Bronson Van Wyck. Até quando não há código explícito, mas principalmente quando se pede "Black Tie casual festivo", uma certa excentricidade faz parte da diversão nesta época do ano — e é mais fácil do que se pensa.

Para começo de conversa, pequenos acessórios fazem grande diferença, segundo Van Wyck. Basta usá-los criteriosamente.

"Substitua o sapato de festa de sempre por algo chamativo ou use um lenço de seda de Alexander McQueen sob o fato", sugeriu. Se for demasiado para si, considere ajustes subtis aos clássicos. "Num mar de fatos pretos, um azul royal profundo ou um cinza carvão são imediatamente memoráveis", diz.

Andrew Weitz, consultor de moda e stylist de Los Angeles e proprietário da Weitz Effect, pensa na festa da empresa como oportunidade para impressionar amigos ou colegas de trabalho e pede que os seus clientes vejam o evento de forma diferente dos compromissos e festas de rotina. Ele também acha que pequenas mudanças proporcionam grandes benefícios.

"Pode colocar no bolso um lenço de cor festiva ou um lenço com estampado", recomenda aos mais comedidos, tratando-se do traje para as comemorações de fim de ano. Para os que estão prontos, o consultor releva dois itens que se tornaram tradição: "Sugiro sempre um blazer de veludo em preto, verde ou vermelho rubi." (Para quem adora veludo, Van Wyck recomenda limitar o tecido a apenas um item: blazer ou sapatos — de marcas como Tom Ford, Saint Laurent ou Gucci.)

Weitz lembra que uma camisola pode adicionar sofisticação, além de ser aconchegante. Prefere caxemira com design sazonal, como o esquema geométrico Fair Isle, uma textura clássica ou uma gola alta elegante. Todas estas opções dão destaque na medida certa se caírem bem e forem usadas com confiança, garante o stylist.

"Vista uma camisola com calças de lã e botas ou sapatos de camurça", recomenda. "Tudo isto junto transmite calor e espírito natalício."

Van Wyck também gosta dos típicos camisolas com motivos de inverno, que podem ser aproveitados depois das festas. Embora elogie o vermelho e o verde como forma de alegrar a roupa, Van Wyck evita usar estas cores juntas.