Já pode ouvir Billie Eilish a cantar o tema do novo filme ‘007’

O tema oficial do próximo filme de James Bond, 007: Sem Tempo Para Morrer ficou a cargo da jovem de 18 anos – a pessoa mais jovem e primeira mulher a vencer as quatro principais categorias dos prémios Grammy, Melhor Artista Revelação, Álbum do Ano, Gravação do Ano e Álbum do Ano – tudo em 2020. Billie Eilish compôs No Time to Die com o irmão, Finneas O'Connell, e gravou a música com arranjos dos compositores Hans Zimmer e Matt Dunkley e com Johnny Marr na guitarra.

Billie é a interprete mais jovem de sempre a compor um tema de James Bond.

A cantora vai apresentar a música ao vivo pela primeira vez nos Brit Awards 2020, a 18 de fevereiro, em Londres, acompanhada por Finneas, Zimmer e Marr como convidados especiais.

007: Sem Tempo para Morrer chega a 8 de abril às salas de cinema nacionais com Daniel Craig no papel de James Bond. O 25º filme da saga ainda no elenco com o ator norte-americano Rami Malek, como vilão, a atriz francesa Léa Seydoux e Lashana Lynch – a primeira mulher agente 007 –, entre outros.