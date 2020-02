Estes são os nomes por detrás dos divertidos discursos de Brad Pitt

Quem acompanhou a temporada de prémios, que terminou este domingo com os Óscares, já sabe que as melhores piadas nos discuros de agradecimento foram de Brad Pitt. A sua interpretação do duplo Cliff Booth em Era Uma Vez… em Hollywood (2019) garantiu-lhe os prémios de Melhor Ator Secundário nos Critic’s Choice Awards, nos SAG Awards, nos BAFTA e, finalmente, nos Óscares desse ano.

Desde a referência ao Tinder, a fumar ganzas, ficar sem camisa e não se dar bem com a mulher até à mudança do príncipe Harry e Meghan Markle para a América do Norte, comprovámos vezes sem conta a habilidade cómica de Pitt a falar em público, apesar de confessar que sofre ansiedade antes de discursar.Veja alguns em baixo.

É claro que foi o próprio ator que escreveu a maioria desses discursos, mas Pitt confessou à revista Variety que, na verdade, contou com a ajuda de alguns "amigos muito, muito engraçados". E quem são esses amigos? O realizador do Clube de Combate (1999), David Fincher é um deles. "Trocámos farpas toda semana", contou Pitt. Mas também houve ajuda dos comediantes Jim Jefferies e Bob Oschack.

Why don't we ever see Brad Pitt when we're swiping on Tinder?! #sagawards pic.twitter.com/rTkZmhBSZJ — SAG Awards® (@SAGawards) January 20, 2020