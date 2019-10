Por dentro da primeira loja da Casa do Passadiço em Lisboa

A loja reúne uma variedade de antiguidades, esculturas e pinturas e conta com a curadoria das irmãs Cláudia e Catarina Soares Pereira, "como um mostruário do nosso design de interiores", resume Cláudia em comunicado de imprensa. A dupla descreve o seu estilo como uma "reinterpretação do clássico", que claramente aplicou à construção lisboeta da viragem do século, e se traduz nos dos materiais e cores ricas da nova boutique. O piso em mármore original e os frescos restaurados mantêm a aparência da época, reunindo um toque vintage e simultaneamente moderno.

Casa do Passadiço

Para além das criações da Casa do Passadiço, estarão também expostas peças originais de uma lista de designers e artista, como, por exemplo: Gabriella Crespi, Vittorio Dassi, Armand Jonckers, Eric Schimitt, Vladimir Kagan, René Roche, Willy Rizzo, entre outros.

Casa do Passadiço

"Normalmente para projetos privados, temos uma abordagem discreta, uma palete suave de cores," continua Catarina no comunicado de imprensa. "Vemos o nosso estilo como elegante, intemporal e confortável. Queremos que os nossos clientes tenham uma casa sofisticada mas acima de tudo que se sintam em casa". Cláudia descreve o seu trabalho comercial como "maximalista" com "cores drásticas", criando "um ambiente que é animado, vibrante".

Casa do Passadiço

A Casa do Passadiço foi fundada em 1992 em Braga pela mãe de ambas, Catarina Rosas, à qual a dupla se juntou em 1996. A sede da empresa e showroom principal situa-se numa casa senhorial do século XVIII que era usada pela população para chegar à igreja - daí o nome. A especialidade da empresa é o design de interiores de luxo numa mistura entre o histórico e contemporâneo, contando hoje com trabalhos por todo o mundo, de Portugal ao Dubai.

Casa do Passadiço

Casa do Passadiço







Casa do Passadiço

Casa do Passadiço