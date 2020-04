Um festival virtual que promete levar música a todos

A editora musical Warner Music Group e a Organização Mundial da Saúde (OMS) uniram-se para dar mais sonoridade ao mundo, ao anunciar um festival que irá acontecer online, este fim de semana. O PlayOn Fest decorre a partir das 17h de dia 24 de abril (sexta-feira) e prolonga-se até dia 26 (domingo).

Segundo a editora, o festival PlayOn Fest vai ser um evento único e emocionante e de cunho solidário, porque ao contrário de outros eventos que têm acontecido durante este tempo de isolamento, os concertos do festival não vão ser realizados em direto. Todos os concertos que iram ser transmitidos já decorreram "em palcos de classe mundial". Na lista estão festivais como Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo, Primavera Sound e Rock In Rio.

O cartaz contará com artistas de primeira linha (A-List), Ed Sheeran, Cardi B, Coldplay, Gucci Mane, Portugal. The Man, Saweetie, Charlie Puth, Twenty One Pilots, Lil Uzi Vert, Bebe Rhexa, Roddy Ricch, Panic At The Disco, Janelle Monáe, Green Day, Ava Max, Kevin Gates, Alec Benjamin, são alguns dos nomes que iriam fazer parte deste festival.

O cartaz do PlayOn Fest Foto: Instagram @playonfest2020







"Todas as receitas arrecadadas com este evento beneficiarão diretamente a Organização Mundial da Saúde, cujo financiamento dos EUA foi recentemente suspenso. O festival também apresentará uma linha de produtos de merchandising, da qual todos os lucros reverterão diretamente para a OMS", revelou e editora em comunicado.

Para assistir a todos os concertos a partir do Youtube consulte: https://www.youtube.com/watch?v=e3Q6vBIvuuU

Para mais informações, por favor, visite o website oficial: https://www.playonfest.com/