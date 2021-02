Robot da NASA aterra às 20h55 em Marte (e pode ver em direto)

rover de seis rodas encontrava-se ainda a mais de 400 milhões de quilómetros da Terra, e agora prepara-se para a parte mais difícil da missão: aterrar em segurança. Este processo, que leva sete minutos, é automatizado, sendo feito pela própria nave e contando com a perícia dos engenheiros e programadores da NASA para acertar no local. A

A NASA continua a missão a que se propôs em Marte: encontrar vestígios de vida e averiguar as condições do planeta para a receber.Às 20h55 (hora de Lisboa) poderemos vera aterragem do "(Perserverança, em português), um robot que está a caminho do planeta vermelho há sete meses. Esta manhã, oté à aterragem há um conjunto de etapas complexas e minuciosas que têm de ser executadas de forma cuidada. Por exemplo, ao entrar na atmosfera de Marte, que funciona como escudo térmico, a sonda desacelera, o que a protege nesta fase. Isto porque as temperaturas durante a descida vão subir até aos 1.300 graus Celsius.

Assim que a delicada sonda estiver a apenas 11 quilómetros da superfície de Marte, será lançado um paraquedas para ajudar na desaceleração. Só depois será lançado o escudo térmico e os foguetes assumem, aqui, o controlo do processo. Ao longo do último minuto, a nave descerá lentamente sob a força de um foguete. Depois, a nave paira e o "Perseverance" desce até à superfície de Marte, usando cordas de nylon. Assim que tal acontecer, a nave parte com rapidez para se autodestruir longe, deixando a sonda fazer o seu trabalho

Veja tudo em direto, aqui: