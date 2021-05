Os homens da realeza europeia que ainda não conhece

Filho de Lady Helen Windsor e Timothy Taylor, e neto do duque Edward de Kent e Katharine Worsley, Cassius Taylor está muito longe do trono ingês (ocupa o 42º lugar da linha de sucessão). Aos 23 anos, é visto como o bad boy da família real britânica, como o oríncipe Harry o foi. Não é raro vê-lo em festas com amigos, seja em Londres ou no Festival de Glastonbury.

View this post on Instagram A post shared by Cassius Taylor (@cee__t)

Nikolai da Dinamarca Foto: Getty Images

Marius Borg Hoiby Foto: Getty Images

View this post on Instagram A post shared by Constantine Alexios (@alexiosgreece)

Quão bem conhece a família real dinamarquesa? O príncipe Nikolai é o neto mais velho da rainha Margrethe II e do seu marido, Henrik. É um dos jovens mais bonitos da realeza em todo o mundo, por isso não é surpreendente saber que é o modelo e rosto de marcas como a Dior ou a Burberry.Nascido em Kristiansand, Noruega, o filho da princesa Mette-Marit Tjessem Høiby, Marius Borg Hoiby é meio-irmão da princesa Ingrid Alexandra da Noruega e Sverre Magnus da Noruega. Músico, pianista e desportista (gosta de esquiar, surfar e andar de skate) em 2018 deixou de pertencer à lista dos solteiros: começou um romance com a modelo norueguesa Juliane Snekkestad, com quem vive em Londres, mas ainda não casou.É o irmão da conhecida princesa Olympia da Grécia, que partilha a sua vida no Instagram quase diariamente. Constantino Alexios, de 22 anos, é o segundo filho de Paul da Grécia e da herdeira americana Marie-Chantal Miller. O segundo herdeiro na ordem de sucessão ao trono helénico depois do seu pai. É o típico loiro grego, mas com charme e sangue azul.Primo afastado do rei Felipe VI e descendente do rei Carlos IV de Espanha e está agenciado como modelo em vários pontos do planeta. Não é surpreendente que o jovem queira seguir uma carreira na moda quando se sabe que a sua tia-avó, Elena de Bourbon, trabalhou como relações públicas para Gianni Versace.