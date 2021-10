Joshua Jackson. A morte fica-lhe tão bem

Reconhecido por dar vida a personagens como Pacey Witter, da série juvenil Dawson’s Creek (1998-2003), agora na Netflix, ou Cole Lockhart, da série vencedora de um Globo de Ouro The Affair.



Agora, Joshua Jackson regressa à televisão com Dr. Death, uma obra inspirada num crime real, onde contracena Christian Slater e Alec Baldwin.

Joshua Jackson como Dr. Christopher Duntsch em 'Dr.Death'. Foto: @vancityjax

Cartaz da série 'Dr. Death', com Alec Baldwin, Molly Griggs, Joshua Jackson, Grace Gummer e Christian Slater, com estreia em Portugal no próximo mês de setembro na HBO. Foto: D.R

O ator, que cresceu em frente das câmeras (estreou-se em anúncios com 11 anos), sempre apresentou um estilo muito descontraído e por vezes demasiado juvenil, mas hoje, e segundo o próprio, confessa em diversas entrevistas que a sua mulher, a atriz e modelo britânica Jodie Turner-Smith, é a grande responsável pela sua mudança de estilo nos últimos anos. Com a sua ajuda descobriu que pode vestir-se bem com calças de fato de treino ou com as cores mais pasteis de que tanto gosta.

Joshua Jackson no visionamento de estreia da série 'Dr. Death'. Foto: Getty Images

Joshua Jackson no 'The Tonight Show' com Jimmy Fallon, em 2021. Foto: Getty Images

É habitual aparecer com tons claros coordenados com tons terra, sendo um dos poucos atores que consegue usar calças brancas em qualquer situação, sejam sweatpants, chinos ou as clássicas calças de smoking. A descontração nunca foi tão cool.