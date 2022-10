Colecionador de Coca-Colas e mais rico que o rei de Inglaterra. Ponto a ponto, o que sabemos sobre Rishi Sunak

É a Rishi Sunak, de 42 anos, que cabe agora a responsabilidade de unir e liderar o Reino Unido, depois de Liz Truss se ter demitido do cargo de primeira-ministra há cinco dias, a 20, cargo este que teve uma duração de apenas 44 dias, o mandato mais curto de sempre do país.

Origens e educação

De ascendência indiana Punjabi, Rishi Sunak nasceu a 12 de maio de 1980 em Southampton, Reino Unido, depois de os pais deixarem a África Oriental, tornando-se o mais velho de três irmãos. Cresceu a observar o carinho que os pais dedicavam à comunidade local - o pai era médico de família no serviço nacional de saúde britânico, enquanto a mãe estava à frente de uma pequena farmácia - o que mais tarde o levaria a enveredar pela política. Uma forma de impactar positivamente a vida de muitos, escreveu no seu perfil político.

Rishi Sunak, atual primeiro-ministro britânico Foto: Getty Images

Frequentou escolas privadas de renome ao longo dos anos. Primeiro o Winchester College (que custa cerca de 43 mil libras por ano), um internato apenas para rapazes, depois a Universidade de Oxford, onde estudou Filosofia, Ciência Política e Economia, e ainda a Universidade de Stanford, onde tirou um mestrado em administração de empresas (MBA - master em Business Administration). "Tive a sorte de viver, estudar e trabalhar internacionalmente. Conheci a minha mulher, Akshata, na Califórnia, onde vivemos durante vários anos antes de regressar a casa", lê-se no site oficial do primeiro-ministro.

Akshata Murthy e Rishi Sunak na Feira de Arte Frieze 2022 em Londres Foto: Getty Images

Vida profissional

Depois da licenciatura, Sunak trabalhou como bancário na Goldman Sachs, grupo financeiro multinacional, durante três anos, demitindo-se em 2004 para prosseguir os estudos em Stanford. Quando voltou ao mercado, optou por trabalhar na The Children's Investment Fund Management, uma empresa de gestão de fundos com sede em Londres, antes de co-fundar a sua própria empresa, a Theleme Partners.

Teve ainda o cargo de diretor na Catamaran Ventures, a firma de investimento da sua mulher Akshata Murty, mas retirou-se em 2015, ano em que foi eleito deputado do Partido Conservador por Richmond, em Yorkshire, tendo sido reeleito em 2017 e 2019. Foi nomeado subsecretário de Estado no Ministério da Habitação em 2018, Secretário-Chefe do Tesouro em 2019, Chanceler do Tesouro entre 2020 e julho de 2022 (demitiu-se a meio do caso Partygate) e, durante o mandato de Boris Jonhson, exerceu o cargo de Ministro das Finanças.

Após a demissão de Boris Johnson, concorreu a líder do Partido Conservador, mas perdeu para Liz Truss nas eleições gerais do mesmo, a 5 de setembro. Porém, é caso para se dizer que, embora tenha perdido a batalha, não perdeu a guerra, pois acaba de fazer o seu primeiro discurso como primeiro-ministro do Reino Unido, o primeiro de etnia não caucasiana a realizar tal feito.

"O Reino Unido é um grande país, mas não há dúvida que enfrentamos um profundo desafio económico", escreveu nas redes sociais. "Precisamos de estabilidade e unidade, e eu farei da minha maior prioridade reunir o nosso partido e o nosso país". Com o atual estado da economia britânica, Sunak esforça-se por trazer à luz um plano para resolver o problema.

Vida pessoal

Casou com Akshata Murty em 2009, filha do empresário indiano Narayana Murty, multimilionário fundador da Infosys, uma das maiores empresas sul-asiáticas de tecnologia e consultoria. O casamento aconteceu na cidade de Bengaluru, no sul da Índia, numa cerimónia luxuosa de dois dias que contou com a presença de mil convidados, segundo o jornal The Guardian. Sunak e Murthy têm duas filhas, Krishna e Anoushka, de onze e nove anos, respetivamente.

Rishi Sunak com a mulher Akshata Murthy e as filhas de ambos Krisna e Anoushka durante uma das campanha do político a 23 de Julho de 2022 em Grantham, Inglaterra. Foto: Getty Images

Murty é diretora de uma firma de investimento, que o seu pai fundou em 2010, e é dona de uma marca de Moda - a Akshata Designs. Informações retiradas do site Linkedin afirmam que é ainda diretora da Catamaran Ventures, da cadeia de ginásios Digme Fitness e da marca de roupa New & Lingwood.

Nos tempos livres, o primeiro-ministro mais novo de sempre do Reino Unido gosta de jogar futebol e críquete, de ir ao cinema e colecionar itens da Coca-Cola. Ademais, é conhecido por apreciar gadgets eletrónicos. No que toca a crenças, Sunak é hindu praticante, embora raramente mencione a sua religião publicamente. "Índio britânico é o que eu assinalo no censo, temos uma categoria para isso. Eu sou completamente britânico, esta é a minha casa e o meu país, mas a minha herança religiosa e cultural é indiana, a minha mulher é indiana. Estou aberto a ser um hindu", disse numa entrevista ao jornal Business Standard em 2015.

Fortuna e polémicas

Em conjunto com a mulher, Sunak tem um património líquido avaliado em cerca de 730 milhões de libras (834 milhões de euros), o dobro da riqueza do rei Carlos III e da sua mulher Camilla, que ronda as 300 milhões de libras. Com tamanha fortuna, o casal integrou este ano a lista das 250 pessoas mais ricas do Reino Unido do The Sunday Times.

Contudo, nem tudo o que reluz é ouro, pelo menos na família do político. Em abril, foi revelado que Murty era considerada uma residente não domiciliária no Reino Unido, um estatuto fiscal que lhe permitiu evitar impostos britânicos sobre os seus ganhos internacionais em troca do pagamento de uma taxa anual de 30 mil libras, avançou o The Guardian. Além disso, Sunak foi multado por ter ignorado as leis de segurança contra a Covid-19, participando assim no conhecido caso Partygate que envolveu vários políticos ingleses. Especula-se ainda que o deputado que já tenha beneficiado de paraísos fiscais nas ilhas Virgens Britânicas e nas ilhas Cayman em 2020, avançou o jornal Independent, sem confirmações oficiais.

Os dois milionários possuem quatro propriedades espalhadas pelo mundo, avaliadas em mais de 15 milhões de libras.