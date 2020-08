De Nova Iorque a Paris em 90 minutos

A Hermeus, uma startup aeroespacial norte-americana, anunciou ontem um contrato com a Força Aérea dos Estados Unidos e a Direção de Transporte Aéreo Presidencial e Executivo para construir uma nova aeronave para a frota do presidente, também conhecida como Air Force One. Até à data, a empresa americana Boeing era a única a construir aeronaves para transporte presidencial, incluindo um modelo 747-8 personalizado que estará pronto no próximo ano.

No seu comunicado, a Hermeus alega ter conseguido o contrato depois de desenhar, construir e testar com sucesso o protótipo de um novo motor capaz de atingir o número 5 na escala de Mach (medida adimensional definida pela rapidez de um objeto em movimento e a das ondas sonoras), ou seja, uma velocidade 5 vezes maior do que a da propagação do som (cerca de 5 310 quilómetros por hora).

O protótipo do novo motor da Hermeus que fará parte do novo jato da frota presidencial norte-americana Foto: Hermeus

De acordo como seu fundador, Skyler Shuford, a empresa, que completou os testes preliminares desta inovação em março, planeia contruir uma aeronave de demonstração durante os próximos cinco anos. A aeronave comercial estará pronta daqui a uma década. Um comunicado da Força Aérea acrescentou que este tempo de desenvolvimento se deve ao foco do projeto em adaptar os requisitos de um avião militar ao design do protótipo da Hermeus.

No ano passado, a Hermeus já tinha ganho algum reconhecimento depois de anunciar os seus planos para desenvolver uma aeronave que atingisse o nível 5 na escala de Mach e pudesse assim efetuar um voo de Nova Iorque a Paris em cerca de 90 minutos. De acordo com a revista de tecnologia Ars Technica, a empresa conseguiu reunir o financiamento necessário para conceber o protótipo com a ajuda do gigante Khosla Ventures.

Ambos os fundadores da Hermeus são ex-trabalhadores de empresas de peso no ramo aeroespacial como a SpaceX, a Blue Origin e Generation Orbit.