5 novos discos a não perder até ao fim do ano

esde 2015, precisamente aquando do lançamento de Head Full Of Dreams, que não ouvíamos falar dos Coldplay. Ainda envolto em secretismo, o novo projeto da banda de Chris Martin prevê um duplo álbum, Everyday Life, dividido em duas partes: Sunrise e Sunset. No Instagram da banda pode ler-se "Toda a gente cai, toda a gente sonha e hesita / é preciso continuar a dançar mesmo quando as luzes se apagam" numa descrição que acompanha uma fotografia que revela as letras do tema Everyday Life. Disco a 22 de novembro.

Na capa de Everyday Life, os Coldplay simulam estar em 1919.

No mesmo dia, Adam Cohen, filho do compositor e artista Leonard Cohen, desaparecido em 2016, publica o primeiro álbum póstumo do pai, Thanks for the Dance. Produzido por Adam, no álbum podem ouvir-se artistas como Damien Rice e Leslie Feist (vozes), Richard Reed Parry, baixista dos Arcade Fire ou Bryce Dessner, o guitarrista dos The National.

Thanks for the Dance é o primeiro disco póstumo de Leonard Cohen.

Ainda a 22, os veteranos The Who, uma das grandes referências do rock do século passado, também se aventura num segundo disco, Who, após uma ausência de 13 anos. Ball and Chain é o single revelador do novo trabalho da banda de Pete Townshend e Roger Daltrey. Nascidos nos anos sessenta, ao longo da sua carreira, marcada por altos e baixos, os The Who eternizaram clássicos como My Generation, The Kids Are Alright e You really Got Me.

Para entrar no mood natalício, é a vez de Robbie Williams apresentar o seu primeiro disco de Natal, o The Christmas Present, a 29. A voz do cantor britânico de Feel ou Angels revela um álbum duplo em que na primeira parte canta covers festivos como Winter Wonderland, Santa Baby ou It's A Wonderful Christmas (que canta em dueto com o pai, Peter Conway), e na segunda parte apresenta novas composições em duetos com artistas como Rod Stewart, Bryan Adams ou Tyson Fur.

Robbie Williams apresenta o seu primeiro disco de Natal, o The Christmas Present.

A celebrar uma carreira repleta de êxitos, o cantor Yann Tiersen anuncia, também, um novo álbum. Portrait é uma compilação de 25 canções recém-gravadas de toda a sua carreira (incluindo pelo menos três novas). A 6 de dezembro. O disco foi gravado no seu pequeno estúdio, na ilha de Ushant, ilha no Mar Celta, entre a Bretanha e a Cornualha – que também é a sua residência atual.