5 duetos inesquecíveis de Tony Bennett

mais marcantes aconteceu na celebração do 95.º aniversário de Tony e sua última atuação pública, no Radio City Music Hall, e o cantor a reconheceu. O artista nova-iorquino sofria de Alzheimer, que lhe foi diagnosticado em 2016.

Ficará para sempre na história dos duetos aquele quefez com Bennett,, em 2011, para o projeto, pouquíssimo tempo antes da sua morte, que aconteceu no verão desse ano. O cantor manifestou a tristeza pela perda desta sua amiga, com quem, neste dueto, encontra uma sintonia irreproduzível.Nos últimos anos da sua carreira,era quem fazia mais colaborações com o cantor, e há uma em particular em estúdio que arrepia só pela cumplicidade entre os artistas, que cantam1956). Gaga emocionava-se sempre que os dois cantavam juntos, uma das atuações, torna esta performance de 2012 num apaixonante exemplo de como o cantor comovia qualquer pessoa que com ele cantasse. A cantora mexicana chega a dizer: “que emocionante”, a meio de The Way You Look Tonight, deNorah Jones também chegou a ser convidada do artista para o projeto Duets II: The Great Performances, o disco lançado a 20 de setembro de 2011 onde encontramos mais vozes femininas, e que fez para assinalar o seu 85º aniversário.E, claro, o mesmo exercício feito comcom, uma versão da canção decheia de graça que faz Bennett sorrir várias vezes, genuinamente entretido e feliz, como aparentemente a música o fez sentir ao longo da sua longa carreira.