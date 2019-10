10 sinais de que o primeiro encontro está a correr mal

Um primeiro encontro pode correr bem por diversas razões e também pode correr muito mal. Por isso, existem alguns sinais universais que ajudam a fazer uma retrospectiva sensata dos acontecimentos e contribuem para tomar a decisão certa. Abaixo, uma lista bastante abrangente de coisas que devem leve-lo a pensar duas vezes sobre um segundo date:

. O seu date leva um amigo ou amiga para o encontro como companhia. Isso pode não ser a pior jogada (Jay-Z fez isso mesmo com Beyoncé) mas, ainda que tenha dado certo para os Carter, Jay-Z há só um e o próprio admitiu que foi péssima ideia.. Ela não lhe faz uma única pergunta. E no fim do jantar aumenta o tom quando diz: "Devemos fazer isso de novo?". Ela presta mais atenção ao barman do que a si.. Quando o seu date não parece ter opiniões sobre nenhum assunto que é abordado.. Ao perceber que a sua companhia tem uma marca de sol ou profundidade no dedo da aliança.. Elas não comem pão ou hidratos de carbono.. Se houver quaisquer comentários irónicos sobre a sua roupa.. Ela não para de enviar SMS’s aos "amigos" para se encontrarem mais tarde.. Ela menciona factos ou informações ou até uma fotografia que só podem ser encontrados no seu feed do Facebook e ainda por cima num post de 2005.. Ela "acidentalmente" descobre que o ex está no mesmo bar e torna-se evidente que faz parte de um plano de vingança para que este se sinta mal.