Quiosque do Sheraton Lisboa Hotel & SPA recebe tardes de bola

O mês de junho vibra com as emoções que o EURO 2024 desperta nos fãs de futeboladas. A pensar no calendário que ainda há pela frente, o Sheraton Lisboa Hotel & SPA abriu um quiosque, em funcionamento todos os dias entre as 14 horas e as 22h30, uma espécie de pop up que dá todos os jogos em direto e tem uma carta com petiscos para ir pedindo. É um plano perfeito para ir com amigos e, embora seja no epicentro da movida da cidade, acaba por ser um refúgio silencioso e com espaço, ao ar livre.

O quiosque. Foto: DR

A ideia partiu de tentar recriar um quiosque típico lisboeta "onde os visitantes podem usufruir de uma seleção de petiscos, como o trio de salgados, empanadas de frango ou queijo com molho chimichurri, entre outros" explica o hotel. "As sanduíches também fazem parte do menu, bem como o wrap de cebola frita, abacate e queijo, o bagel de salmão fumado e o hambúrguer Sheraton com bacon." Para tornar a experiência mais completa, o Sheraton disponibilizou picolés e pastéis de nata, acompanhados por uma variedade de cocktails, café e vinhos.

Um dos pratos. Foto: DR

"O Sheraton Hotel Lisboa tem sido espaço de encontro e partilha de emoções ao longo dos anos, e este momento que apaixona todos não podia ser exceção. Com este pop up convidamos os fãs de futebol de todas as nacionalidades a juntarem-se a nós e a viver cada jogo num ambiente vibrante, acolhedor e com paixão", afirma Thierry Henrot, Diretor Geral do Sheraton Lisboa Hotel & SPA. Consulte o calendário dos jogos, aqui.