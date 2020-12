Do Japão para Lisboa: Sokyo Lisbon, a nova galeria de arte da cidade

Sokyo Lisbon. Foto: Francisco Nogueira

Sokyo Lisbon. Exibição de Mishima Kimiyo. Foto: Francisco Nogueira

Sokyo Lisbon. Exibição de Mishima Kimiyo.

Sokyo Lisbon. Exibição de Mishima Kimiyo. Foto: Francisco Nogueira

Sokyo Lisbon. Exibição de Mishima Kimiyo.

Sokyo Lisbon. Exibição de Mishima Kimiyo. Foto: Francisco Nogueira

Sokyo Lisbon. Exibição de Mishima Kimiyo.

925 552 534.

De Quioto para Lisboa. Afoi pensada pela curadora japonesa, que depois de correr as várias feiras de arte internacionais com esta galeria de arte procurou uma cidade europeia para abrir uma segunda casa. Com uma vasta rede de contactos composta por, "descobriu" Lisboa há um ano através de um convite de um colecionador português.viu na cidade o espírito cosmopolita, contemporâneo e histórico que fazem de Lisboa uma das cidades europeias mais ricas deste ponto de vista - além de ser assumidamente a nova morada parade todo o mundo.Aberta desde finais de outubro no número 440 da Rua de São Bento, "é a primeira galeria internacional da Sokyo", explica-nos a responsável,. A Sokyo Lisbon inaugurou com uma, de 88 anos. "Optamos por inaugurar com esta exposição de Mishima Kimiyo porque ela é uma das artistas contemporâneas japonesas com maior reconhecimento. Ela já tem a obra presente em várias instituições privadas em todo o mundo como o British Museum ou o The Art Institute of Chicago" explica, acrescentando que "o trabalho dela é muito interessante não só pela técnica mas também pela temática que une todos os trabalhos, que é oÉ interessante pensar que a artista começou a abordar estes temas muito antes de se começar a falar neles."Mishima Kimiyo começou a sua carreira nos finais dos anos 50, a criar colagens. "Este é o trabalho mais antigo que nós temos, e é feito com, e que mostram como era a sua metodologia. Tinha materiais impressos reais e não queria desfazer-se deles, porque ia acumulando muito papel, então deu-lhes uma segunda vida. Já há muito poucas colagens da artista disponíveis" explica a responsável acerca de uma das peças exibidas na galeria, neste caso um quadro que data de 1969. É umaSão as experiências com oque mais sobressaem nesta exibição, para onde o trabalho da artista japonesa evoluiu a seguir às colagens. "A técnica na qual se dedicou é a da. Embora não se intitule uma ceramista, porque também tem trabalhos noutros meios, a grande maioria da sua obra é em cerâmica." No centro Sokyo Lisbon figura uma obra de 1974, composta por 15 peças - sacos de papel amarrotados - que representam o início das experiências da artista em cerâmica, ainda sem serigrafia ou pintura, apenas com aplicação de vidrado em algumas peças.Também os famososda artista estão em exibição na Sokyo Lisbon. "Há muita gente que conhece o trabalho da artista pelos comics books, feitos em cerâmica pintada à mão e com serigrafia no interior." Há também trabalhos mais recentes como asde 2018. "As latas, embora aqui sejam em conjunto, também são vendidas individualmente. São feitas em cerâmica e pintadas à mão." As etiquetas, suspensas, são uma alegoria à era do consumo. A obra mais recente é de 2020. "É um jornal recriado em cerâmica com serigrafia e, como a artista utiliza materiais impressos reais, há sempre referências temporais. Neste caso esta peça é uma capa do The New York Times de 1986. Temos sempre referências relativas ao período em que ela viveu, neste caso até conseguimos ler as notícias daquele dia" conclui.A exibição prolonga-se até dia 16 de janeiro, e a Sokyo Lisbon prevê novas exposições de dois em dois meses. Está aberta de terça a sexta-feira das 11h às 19h e aos sábados das 10h às 14h. Para reservas: art@sokyolisbon.com ou