Vision EQXX, o Mercedes com painéis solares e interiores feitos com extratos vegetais

Foi na edição de 2022 da Feira Eletrónica de Las Vegas, que aconteceu há uns dias, que a Mercedes-Benz fez as delícias dos entusiastas de automóveis ao apresentar o seu protótipo mais recente, o Vision EQXX.

Segundo a marca alemã, o automóvel do futuro demonstra quão eficiente, sustentável e luxuosa pode ser a mobilidade elétrica. E não é para menos. Graças ao design aerodinâmico, que liga muito bem com as linhas futuristas, o Vision EQXX conta com um alcance de mil km com apenas uma única carga de bateria, o que equivale a um consumo de menos de 10 kWh de energia por 100 km, com base nos testes que a Mercedes simulou em computador. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, não existe nenhum EV no mercado dos EUA que consiga tal feito. É quase caso para se dizer que é um carro de outro mundo. Para além de ser atrativo ao olhar, o seu design permite um coeficiente de arrasto de apenas 0,17 Cd, enquanto o Mercedes EQS tem de 0,20 e o Porshe 911 Turbo tem de 0,33.

O protótipo foi concebido para ser o mais leve possível. A bateria tem metade do tamanho e é 30% mais leve que a dos Mercedes EQS, armazenando, no entanto, a mesma quantidade de energia. As jantes são feitas de magnésio de baixo peso, os discos dos travões em liga de alumínio e as molas da suspensão são de plástico reforçado com fibra de vidro.

Jantes Foto: Mercedes Benz

A carroçaria inclui uma subestrutura em forma de teia concebida para ter metal apenas onde é necessário, sendo que os espaços vazios são preenchidos com um material denominado UBQ, feito a partir de resíduos de aterro, explicou a marca. No tejadilho, o protótipo conta com diversos painéis solares que fornecem energia suplementar para o ar condicionado, luzes e ecrãs táteis e ainda um acréscimo de autonomia até 25km. Ao todo, pesa 1750 kg.

Tejadilho com paiéis solares Foto: Mercedes Benz

Quanto ao interior, o couro foi substituído por um material à base micélio (parte vegetativa dos cogumelos) e por fibras de catos. O piso é feito inteiramente de fibra de bambu. O tal ecrã tátil de peça única estende-se ao longo do habitáculo – cerca de 120 cm em resolução de 8K. E como todos os componentes no EQXX, também o sistema de som foi elevado ao patamar seguinte. Para ser mais expressivo e realista, o sistema é representado por um avatar em forma humana, composto por pequenas estrelas, baseado na jovem Mercedes Jellinek, filha de Emil Jellinek, antigo cliente da Daimler, segundo a CNN.

Design interior Foto: Mercedes Benz

Por último, e sem detalhes minuciosos, sabe-se que o motor deverá ter uma potência em redor dos 150 kW (204 CV), proporcionando um consumo energético inferior a 10 kWh/100 km. A marca alemã pretende demonstrar o alcance do automóvel num teste de condução já esta primavera.