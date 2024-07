Mercedes-AMG G63 é agora um G-Falcon para a realeza milionária

É certo que se destina a um segmento de nicho mas nunca a personalização própria de modelos distintos pelo seu poder na estrada esteve tão fervilhante como na atualidade. Agora foi a vez da Carlex Design deitar as mãos ao G63 da Mercedes-AMG para transformá-lo numa obra de arte barroca onde o luxo e a tecnologia transbordam de exclusividade.

Baptizado como G-Falcon pela preparadora polaca, a aprimorá-lo está um kit de carroçaria em fibra de carbono que não deixará ninguém indiferente. O seu alto gabarito distingue-se logo no tejadilho gravado à mão, com padrões intricados ligados à natureza em redor do falcão, a que se somam toques subtis em dourado no metal polido.

Mais gravuras manuais podem ser apreciadas nas molduras laterais e nas cavas das rodas, com os padrões decorativos esculpidos à mão a contrastarem com a pintura personalizada. Um toque ainda mais realçado pelo revestimento escovado da carroçaria em âmbar com um quilo de pó de diamante, a dar um efeito mágico ao SUV quando visto ao vivo. A proposta é coroada com detalhes como as letras G-Falcon em metal maciço no capô e na capa da roda sobresselente, e emblemas nas portas, todos finalizados à mão com a máxima precisão.



O carro é equipado com rodas forjadas de 24 polegadas projectadas pela Carlex Design, com o acabamento a ser na mesma pintura escovada da carroçaria.

Interior barroco

O interior segue as mesmas premissas, com a pele patinada e cosida à mão, num processo que combina a tradição clássica com os mais recentes métodos de fabricação de forma eficaz. O couro castanho cobre quase todo o habitáculo, desde os assentos até ao tabliê, sem esquecer as fendas e cantos que os cercam; o que não é coberto em pele é adornado com gravuras em relevo. Aos bancos pouco falta para serem considerados verdadeiros tronos, numa combinação que faz deste SUV um autêntico palácio sobre rodas. O que não foi mexido foi o V8 biturbo de 4.0 litros, mantendo-se assim os 585 cv e 850 Nm passados às quatro rodas através duma caixa automática 9G-Tronic de nove relações.





Um poder de fogo mais do que suficiente para cumprir os zero aos 100 km/hora em apenas 4,5 segundos, com a velocidade máxima a bater nos 220 km/hora.

Sendo a variante mais poderosa da gama, as suas capacidades para o off-road foram afinadas para que nenhum obstáculo lhe faça frente. Duvidoso será encontrar um aventureiro suficientemente louco que leve este Mercedes-AMG G-Falcon para o meio do mato. Afinal, este exemplar único concebido pela Carlex Design nos últimos quatro anos custa apenas uns módicos 2 milhões de euros.