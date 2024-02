Ford e Sydney Sweeney unem forças para criar um Mustang personalizado

O que acontece quando uma das novas atrizes de Hollywood decide recirar um dos carros mais emblemáticos de sempre? Renova-se um ícone e alarga-se o público de um símbolo automóvel sem igual.



Inspirado no Mustang Brittany Blue 1965 de Sydney Sweeny, o novo Ford Mustang GT 2024 foi completamente personalizado e concebido pela atriz. É uma combinação de charme retro e estética moderna, com atenção máxima aos detalhes. Com o exterior azul, mais especificamente no tom Robin's egg blue, e um revestimento transparente em vidro esmagado, o carro tem jantes cromadas de 20 polegadas e estrelas LED que forram o teto, tudo características personalizadas por Sweeny. Como forma de ir um passo além do esperado, é possível observar um emblema de parafusos em forma de coração, que se encontra espalhado em diversos elementos do carro, e também a assinatura da atriz no motor.



O novo modelo inspira-se no Mustang de 1965 da atriz Foto: DR

Laurie Transou, chefe de engenheira do Ford Mustang, destacou que cada geração do Mustang tem a sua própria personalidade, refletindo um espírito de vanguarda e fascínio. A interpretação da atriz capta essa essência, refletindo a natureza expressiva do modelo icónico.

Cada geração do Mustang tem a sua própria personalidade distinta. Foto: DR

O emblema do parafuso em forma de coração, criado para a colaboração, é encontrado em várias partes do veiculo. Foto: DR

É de realçar que o amor por carros não sugiu por acaso, Sweeney cresceu numa família de mecânicos e aprendeu a conduzir no Ford F-100 do seu bisavô. Durante a pandemia, decidiu documentar o restauro de um Ford Bronco de 1969 no seu TikTok (@Syd's_Garage). Além disso, já lançou duas coleções de vestuário de trabalho exclusivas Ford x Sydney Sweeney e uma série que conta com vídeos tutoriais de reparação automóvel, intitulada Auto 101, com o objetivo de inspirar mulheres a sentirem-se mais confortáveis a trabalhar nos seus veículos.

Sweeney cresceu numa família de mecânicos e aprendeu a conduzir no Ford F-100 do seu bisavô. Foto: DR

Com o objetivo de celebrar aqueles que desafiam os estereótipos e seguem as suas paixões, este concurso convida os participantes a visitarem o Instagram ou o TikTok da Ford para conseguirem conhecerem as regras. O concurso encerra a 7 de fevereiro de 2024, às 23h59.