Vhils junta-se a Quanta Terra para um leilão solidário

A Quanta Terra e o artista português Alexandre Farto, conhecido como Vhils, uniram-se para criar uma peça singular que une o vinho e a arte num gesto solidário. O resultado é uma garrafa única do Quanta Terra ÍRIS 2019, com uma criação exclusiva intervencionada manualmente por Vhils, que foi leiloada a 21 de outubro, pela Leiloeira Palácio do Correio Velho, arrecadando €2400, valor que reverterá integralmente para os Bombeiros Voluntários de Favaios.

A garrafa leiloada, acompanhada de certificado de autenticidade, é uma peça irrepetível, símbolo máximo da coleção Quanta Terra ÍRIS, um projeto de edição limitada a apenas 250 exemplares criados em colaboração com o artista, que celebra a ligação entre matéria, território e identidade. Para Vhils, cuja intervenção transforma o vidro da garrafa num espaço de diálogo entre o visível e o invisível, “trabalhar o vidro é um processo de revelação”, diz em comunicado de imprensa.

Vhils cria garrafa de vinho Íris, Douro 2019, para leilão solidário com a Quanta Terra. Foto: Lino Silva

Criado pelos enólogos Celso Pereira e Jorge Alves, o tinto do Douro distingue-se pela sua profundidade e complexidade e reflete uma visão partilhada com o artista: a de que o vinho, tal como a arte, nasce da escuta e do tempo. “Fazer vinho é um ato de criação, mas também de escuta: escutar a terra, a vinha, o tempo”, sublinha o enólogo Celso Pereira em comunicado.

Enólogos Celso Pereira e Jorge Alves Foto: Sandra Guerreiro

Mais do que um objeto de colecionador, esta criação é também uma homenagem e tributo à coragem dos bombeiros que protegem a região do Douro e das suas vinhas. É um encontro entre arte e vinho que se estende além do luxo, tornando-se um gesto de solidariedade e gratidão para com quem protege o território que lhe dá origem.