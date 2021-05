Uma coluna de som feita para durar décadas

A marca dinamarquesa acaba de lançar a sua mais recente criação, uma coluna de som premium - a Beolab 28. Um gadget construído para durar décadas e que é também um objeto de design.

A experiência de som é poderosa, claro, mas não se esperaria menos desta coluna sem fios adaptável, que combina inovações acústicas com recursos de altifalante inteligentes. Utiliza ainda três drivers de faixa completa e um tweeter de grande sensibilidade excecional, para assim permitir ao ouvinte sentir fisicamente os graves e agudos.

Interior da coluna Beolab 28



Quanto ao design, é elegante e esguio. Na verdade, pode ser colocada em qualquer lugar de uma sala, seja numa parede, pendurada ou no chão. Inclui ainda umas cortinas que se abrem quando ligada ou quando é ajustado o feixe de som, criando uma experiência ainda mais envolvente para o ouvinte.

Coluna de som Beolab 28



A marca de áudio de luxo apostou ainda na longevidade, criando uma tecnologia que permite a troca do módulo pelas actualizações mais recentes, caso este fique com a conectividade e streaming desatualizados. O objectivo é fazer com que a coluna dure mais tempo, evitando o desperdício.

Compre a sua beolab 28 aqui.