Matthew McConaughey, Governador do Texas?

Do complexo papel em, que lhe valeu um Óscar, mas também uma exigente preparação física (o ator emagreceu tanto que ficou quase irreconhecível) ao eternamente jovem Cooper de, passando pela sólida prestação na primeira temporada de, em que interpreta o controverso ex-detetive, os filmes desão difíceis de esquecer. Apesar de tudo isso, o ator poderá em breve afastar-se doDurante uma conversa com o canal de televisão CNBC, gravada na sua casa em Austin, no Texas e citada pela revista Vanity Fair, McConaughey disse que talvez se aventurasse no. "Não estou de todo a brincar com a ideia," disse, acrescentando que sente que a sua vida terá um capítulo fora de Hollywood. "Acredito que [esse capítulo] pode estar relacionado com um papel ligado à liderança". Seja qual for o cargo que venha a assumir, o ator explicou que só quer fazer o que for preciso para ajudar as pessoas, incluindo a sua família.Esta não é a primeira vez que McConaughey provoca os fãs com uma possível mudança de carreira. Numa recente participação no programa de Jimmy Fallon para promover, o concerto de beneficência que o ator apresentou no seu canal de YouTube, falou mais uma vez da possível candidatura ao cargo de Governador do Texas. "É algo que estou a considerar. Absolutamente", disse, sem adiantar mais sobre o assunto.Matthew McConaughey lançou uma autobiografia no final do ano passado, onde revelou alguns detalhes da sua vida privada, relacionados com a família e também com traumas pelos quais passou. Atualmente, é casado com a ex-modelo brasileira Camila Alves, com quem tem três filhos - Levi, Vida e Livingston.