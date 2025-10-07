“Catwalk”, uma exposição sobre os desfiles enquanto performance artística
De Chanel a Alexander McQueen, o Vitra Design Museum apresenta a exposição "Catwalk: The Art of the Fashion Show", que conta a história de mais de um século dos desfiles de moda, celebrando-os enquanto performance de arte e espetáculo cultural, estético e social.
O Vitra Design Museum, museu dedicado ao design em Weil am Rhein na Alemanha, (muito perto de Basileia, a da cidade das Artes, na Suíça), inaugura a 18 de outubro a exposição Catwalk: The Art of the Fashion Show, que explora a história e a relevância cultural do desfile de moda, desde os seus primeiros formatos, por volta de 1900, até aos dias de hoje.
A mostra foca-se no desfile de moda enquanto "gesamtkunstwerk", do alemão "uma obra de arte total". O que começou como uma apresentação intimista nos salões parisienses evoluiu para um acontecimento global, onde arquitetura, cenografia, coreografia, iluminação, som e adereços se fundem num espaço narrativo de múltiplas camadas. Ao longo do percurso da exposição, questiona-se o papel dos desfiles como espelho das transformações sociais e culturais: que ideais de corpo projetam, que estruturas de poder reproduzem e que sonhos coletivos alimentam? Nesta exibição, o visitante é convidado a refletir sobre o desfile enquanto narrativa visual e fenómeno de mediação dos tempos.
Dividida em quatro salas, cada uma remonta a uma época específica da história dos desfiles e revela como o desfile se tornou espelho das transformações culturais e sociais do seu tempo: desde os primeiros salões intimistas parisienses de alta-costura, passando pela explosão criativa do prêt-à-porter em 1970, o fenómeno das supermodelos em 1990, e as super-produções mediáticas na viragem do milénio, quando Karl Lagerfeld elevou os desfiles a um conceito de espetáculo maior com as icónicas apresentações da Chanel no Grand Palais, enquanto criadores como Alexander McQueen e Martin Margiela reinventaram o formato com performances provocadoras. Também lá estão representadas as experiências digitais contemporâneas e a transição para formatos híbridos e até mesmo totalmente digitais, onde se destacada, por exemplo, a curta-metragem The Dior Myth da Dior, e o episódio de The Simpsons co-criado pela Balenciaga.
Organizada em parceria com o V&A Dundee, a exposição reúne nomes icónicos como Azzedine Alaïa, Gucci, Maison Margiela, Prada, Viktor & Rolf, Louis Vuitton, Yohji Yamamoto, Rick Owens, Issey Miyake, Loewe e Virgil Abloh, entre muitos outros, numa narrativa visual que combina peças originais, convites de desfiles, vídeos, fotografias e elementos cénicos históricos de desfiles. E é ainda acompanhada por um catálogo amplamente ilustrado, concebido como um índice de A a Z do desfile de moda, que inclui vários contributos de especialistas da indústria da moda.
A exposição está em exibição até 15 de fevereiro de 2026.
