Artes / Prazeres

“Catwalk”, uma exposição sobre os desfiles enquanto performance artística

De Chanel a Alexander McQueen, o Vitra Design Museum apresenta a exposição "Catwalk: The Art of the Fashion Show", que conta a história de mais de um século dos desfiles de moda, celebrando-os enquanto performance de arte e espetáculo cultural, estético e social.

Modelo em desfile de moda, com câmaras de vídeo suspensas sobre a passerelle
Modelo em desfile de moda, com câmaras de vídeo suspensas sobre a passerelle Foto: DR
07 de outubro de 2025 | Inês Costa / com Maria Salgueiro

O Vitra Design Museum, dedicado ao  em Weil am Rhein na Alemanha, (muito perto de Basileia, a da cidade das Artes, na Suíça), inaugura a 18 de outubro a exposição Catwalk: The Art of the Fashion Show, que explora a história e a relevância cultural do de moda, desde os seus primeiros formatos, por volta de 1900, até aos dias de hoje. 

A mostra foca-se no desfile de moda enquanto "gesamtkunstwerk", do alemão "uma obra de arte total". O que começou como uma apresentação intimista nos salões parisienses evoluiu para um acontecimento global, onde arquitetura, cenografia, coreografia, iluminação, som e adereços se fundem num espaço narrativo de múltiplas camadas. Ao longo do percurso da exposição, questiona-se o papel dos desfiles como espelho das transformações sociais e culturais: que ideais de corpo projetam, que estruturas de poder reproduzem e que sonhos coletivos alimentam? Nesta exibição, o visitante é convidado a refletir sobre o desfile enquanto narrativa visual e fenómeno de mediação dos tempos.

Fotografia em exposição na "Catwalk: The Art of the Fashion Show", no Vitra Design Museum
Fotografia em exposição na "Catwalk: The Art of the Fashion Show", no Vitra Design Museum Foto: DR

Dividida em quatro salas, cada uma remonta a uma época específica da história dos desfiles e revela como o desfile se tornou espelho das transformações culturais e sociais do seu tempo: desde os primeiros salões intimistas parisienses de alta-costura, passando pela  explosão criativa do prêt-à-porter em 1970,  o fenómeno das supermodelos em 1990, e as super-produções mediáticas na viragem do milénio, quando Karl Lagerfeld elevou os desfiles a um conceito de espetáculo maior com as icónicas apresentações da Chanel no Grand Palais, enquanto criadores como Alexander McQueen e Martin Margiela reinventaram o formato com performances provocadoras. Também lá estão representadas as experiências digitais contemporâneas e a transição para formatos híbridos e até mesmo totalmente digitais, onde se destacada, por exemplo, a curta-metragem The Dior Myth da Dior, e o episódio de The Simpsons co-criado pela Balenciaga. 

Fotografia em exposição na "Catwalk: The Art of the Fashion Show", no Vitra Design Museum
Fotografia em exposição na "Catwalk: The Art of the Fashion Show", no Vitra Design Museum Foto: DR

Organizada em parceria com o V&A Dundee, a exposição reúne nomes icónicos como Azzedine Alaïa, Gucci, Maison Margiela, Prada, Viktor & Rolf, Louis Vuitton, Yohji Yamamoto, Rick Owens, Issey Miyake, Loewe e Virgil Abloh, entre muitos outros, numa narrativa visual que combina peças originais, convites de desfiles, vídeos, fotografias e elementos cénicos históricos de desfiles. E é ainda acompanhada por um catálogo amplamente ilustrado, concebido como um índice de A a Z do desfile de moda, que inclui vários contributos de especialistas da indústria da moda.

A exposição está em exibição até 15 de fevereiro de 2026.

Poster Exposição "Catwalk: The Art of the Fashion Show" no Vitra Design Museum
Poster Exposição "Catwalk: The Art of the Fashion Show" no Vitra Design Museum Foto: DR
Relacionadas
Alfredo Cunha despede-se do fotojornalismo com uma última exposição

Alfredo Cunha despede-se do fotojornalismo com uma última exposição

Depois de mais de 50 anos a fotografar o país e o mundo, Alfredo Cunha, o “Fotógrafo de Abril” encerra oficialmente a sua carreira de fotojornalista para se dedicar em pleno a projetos mais artísticos. A Zet Gallery, em Braga, acolhe a exposição de retrospetiva sobre os últimos 50 anos da História Mundial, a ser inaugurada a 19 de setembro

Robert Redford: Eis o homem

Robert Redford: Eis o homem

Estrela maior da Hollywood dos anos 70, “padrinho” do cinema independente norte-americano, com o estúdio e festival de Sundance, sex-symbol hétero e gay, liberal nos fundamentos, Robert Redford morreu esta terça-feira aos 89 anos. O ator e realizador deixa um legado incomparável, marcado por uma forma de estar na vida que já não é dos nossos tempos.

La Mamounia. O ícone de Marraquexe celebrado no novo livro de Laurence Benaï

La Mamounia. O ícone de Marraquexe celebrado no novo livro de Laurence Benaï

Mais do que um hotel, La Mamounia é um espelho da alma de Marraquexe, onde tradição, luxo e hospitalidade se encontram. Em setembro de 2025, um novo livro da Assouline presta homenagem a este lugar lendário, revelando a sua história, os seus segredos e o fascínio intemporal que conquista gerações de viajantes.

Mais Lidas
3 As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida
Artes As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida

Com uma seleção de mais de 200 obras de arte censuradas, proibidas ou denunciadas em algum momento, o novo espaço, em Barcelona, promete pôr os visitantes a pensar sobre os motivos e as consequências da censura, com obras que vão de Goya a Banksy.