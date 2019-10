Os lugares de classe executiva estão cada vez melhores

Aqui estão cinco assentos emocionantes da classe executiva - classificados por inovação e conforto. Lembre-se sempre de verificar o mapa de assentos do seu voo antes de fazer a reserva para determinar se o seu avião terá a melhor e mais nova cabine.





Em julho, a companhia aérea japonesa All Nippon Airways anunciou que tinha encomendado ao arquiteto Kengo Kuma e à empresa britânica de design Acumen uma modernização das cabines da classe executiva em 12 dos seus Boeing 777-300ER.

O novo design está atualmente a voar nos 777-300ER entre Tóquio Haneda e Londres Heathrow; mais rotas com a mesma aeronave serão adicionadas nos próximos meses, incluindo Nova Iorque e Frankfurt.





British Airways

A British Airways lançou o seu "Club Suite" em março e está a ser instalado nos 18 novos A350-1000 da frota - juntamente com alguns Boeing 777 reformados. Espere uma aparência que lembra as classes executivas da Virgin Australia e da American Airlines (são do mesmo fabricante), mas com os estofos em cinza ardósia. Mais importante, são suítes, o que significa portas fechadas e ecrãs privados, além de roupas de cama sofisticadas da White Co.

Depois de dar pistas durante meses, a Virgin Atlantic revelou que instalaria assentos "Upper Class" totalmente novos a bordo da sua encomenda de 12 Airbus A350-1000s, que voam entre Londres Heathrow e o aeroporto JFK, em Nova Iorque.

Os novos assentos têm portas que garantem privacidade e são organizados num padrão 1 - 2 - 1, com cada assento inclinado levemente para fora, na direção dos lados do avião. A paleta também é mais brilhante do que no resto da frota da Virgin, com toques de roxo, coral e um creme esbranquiçado, dando uma aparência de profundidade.

Turkish Airlines

A Turkish Airlines começou a pilotar o primeiro dos seus 25 Boeing 787-9 Dreamliners com os seus mais novos assentos de classe executiva em julho, entre Istambul e Bali, na Indonésia. Desde então, agora incluem as rotas para Atlanta e Washington. Na primavera de 2020, os Airbus A350 da companhia aérea também serão modernizados e rotas adicionais seguirão para Nova Iorque, Londres, Dubai e Los Angeles.

LATAM

A maior companhia aérea da América do Sul está atualmente no processo de modernizar os seus Boeing 777 e 767 com novos assentos de classe executiva com um orçamento de 400 milhões de dólares. Os pedidos futuros do Boeing 787 e Airbus A350 também receberão os novos assentos, mas os 787 e A350 da empresa anteriormente entregues não terão a novidade.

Os passageiros do lado certo da moeda encontrarão versões personalizadas dos assentos Thompson Aero Vantage XL, semelhantes às encontradas em outras companhias aéreas como Qantas, SAS e South African Airways. Os assentos têm 23 a 24 polegadas de largura e reclinam-se em camas de 79 polegadas com colchões reguladores de temperatura e travesseiros de tamanho normal. Entre as atualizações sofisticadas de estilo estão as bancadas em granito e os monitores HD de 18 polegadas.