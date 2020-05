O futuro das viagens na era Covid-19

Cada vez que alguém faz uma viagem, desencadeia um efeito dominó de consumo que direciona dólares para companhias aéreas, hotéis, restaurantes, taxistas, artesãos, guias turísticos e lojistas, para citar alguns.

Ao todo, a indústria do turismo emprega 300 milhões de pessoas; especialmente nos países em desenvolvimento, estes empregos podem representar caminhos para sair da pobreza e oportunidades de preservação cultural. Agora, um terço de todos os empregos em turismo estão em risco, companhias aéreas globais dizem que precisam de até 200 mil milhões de dólares em ajudas, e as despesas reduzidas com viagens, tanto em negócios quanto em lazer, colocam o setor em risco.

Embora as medidas de quarentena variem de país para país e dentro de cada país, um aspecto da retoma é consistente em todos: as viagens internacionais estarão entre os últimos setores a se recuperar. Como será o setor de viagens no curto prazo e como evoluirá no futuro? Esstas são perguntas que afetam todos nós.





Os números 314 mil milhões de dólares: redução projetada das receitas de companhias aéreas em 2020.



100 mil: número médio diário de passageiros registados pelo departamento de segurança TSA nos aeroportos dos EUA em abril de 2020, queda de 96% em relação ao ano anterior.



86%: percentagem de pessoas que adiariam as viagens aéreas mesmo após o novo coronavírus ter sido controlado em larga escala.

Talvez não saibamos bem quando será seguro fazer viagens internacionais novamente ou quanto tempo depois os países começarão a suspender restrições de viagens. O que sabemos é que as viagens serão fundamentalmente diferentes do outro lado.

Companhias aéreas, aeroportos, linhas de cruzeiros e hotéis terão de desenvolver e aderir às novas diretrizes sobre distanciamento social, limpeza e serviço de alimentação. A transparência, que não foi o ponto mais forte do setor – pense nas apólices de seguro de viagem ineficazes e regras enigmáticas de proteção de passageiros –, tornar-se-á essencial. E as empresas precisarão de alterar os preços para acomodar menos passageiros ao mesmo tempo, o que pode deixar as suas férias de verão mais caras, se é que serão possíveis.

Observemos os mais ricos para definir o tom para o futuro das viagens não essenciais. Eles podem contornar muitos dos pontos problemáticos pós-pandemia, seja por meio da aviação privada ou de compras em hotéis que impedem a necessidade de espaço compartilhado. As soluções que o dinheiro dessas pessoas pode comprar podem ser escalonáveis e os seus pedidos podem refletir o amplo sentimento do consumidor, embora até os mais ricos estejam limitados a viagens domésticas no futuro próximo.

Até que as coisas comecem a mudar, todos podemos sonhar acordados. De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde, o simples planeamento de uma viagem pode provocar uma alegria incomensurável. E entrar num espaço mental de aventura pode lembrar-nos do poder das viagens: não apenas para gerar milhões de dólares por dia, mas também para apoiar as empresas de bairro, criar ligações culturais e aproximar-nos daqueles que de quem gostamos.