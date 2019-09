A ilha dinamarquesa de onde sai o sal para os melhores restaurantes do mundo

O aclamado Noma, quatro vezes eleito o melhor restaurante do mundo – e atual número dois – transformou Copenhaga numa cidade gourmet. Mas a 40 minutos de voo da capital, a ilha de Læsø tem chamado a atenção. Se já comeu em qualquer restaurante de fine dining na Dinamarca, é provável que o sal sobre a mesa tenha vindo desta ilha de 74 quilómetros quadrados.

Como poucos lugares que por lá colhem sal, a substância mineral tornou-se parte da identidade da ilha e tem vindo a atrair 150 mil turistas por ano. Ideal para uma escapadela de fim de semana ou para uma viagem rápida, Læsø, também tem boa comida, o que não é de surpreender. Destacam-se os lagostins frescos (Læsø Fiskeindustri é o maior exportador de lagostins da Europa), a charcutaria caseira e o centeio.

Uma das 32 casas históricas em Læsø com telhados feitos a partir de algas tecidas Foto: Instagram @visitlaesoe

Uma viagem em torno do sal

Para começar,, com uma produção única que ferve o sal até que este cristalize. Os ilhéus produzem desta maneira desde a Idade Média e os visitantes podem ver o antigo processo em ação. Outro passeio curioso é o que permite ver uma dasem Læsø com telhados feitos a partir de algas tecidas. A técnica foi desenvolvida por mulheres nos anos 1600, a imitar o tricô, que o fizeram pela primeira vez por ser baratos e à prova de fogo (atualmente acrescenta-se o fator sustentabilidade). Uma delas, a, é fácil de visitar, já que pertence ao museu local. No que toca à gastronomia, vale a pena passar na, onde há produção de pães, bolachas, conservas e condimentos a partir das algas. Para descansar ao fim do dia, siga para o, um spa com variadas piscinas, cada uma com quantidades diferentes de sal – uma delas com densidade semelhante ao do Mar Morto, no Médio Oriente – e até um jacuzzi ao ar livre. O spa é muito procurado por pessoas que sofrem de psoríase, mas qualquer um pode beneficiar das piscinas salgadas de cura, dos esfoliantes de sal, das bandagens de algas e das massagens.