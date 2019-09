No coração de uma manufatura de relógios de luxo

Numa manufatura já não se fazem as coisas à mão. Seria muito errado nos dias de hoje. Mas significa que se fazem em casa, por vezes utilizando técnicas ancestrais e por vezes a mais moderna tecnologia. Sempre com os padrões de qualidade mais elevados, em lugar de subcontratar quem faz igual para uma série de marcas. A nova manufatura permite à IWC reunir a produção de peças de movimento, movimentos de manufatura e caixas num só lugar, como explica Andreas Voll, o COO da IWC Schaffhausen: "Agora, todo o valor agregado à matéria-prima, desde a peça de um movimento individual até ao produto final, concentra-se num único andar, numa sequência lógica. Sonhei com isto desde que comecei na IWC, em 2007."

Pilot's Watch Double Chronograph Top Gun Ceratanium é o primeiro Pilot’s Watch nesta liga

Ainda assim, é curioso verificar que não são só os portugueses que fazem tudo à última hora. Até os bem organizados suíços, e de uma manufatura relojoeira, conseguem correr em contrarrelógio para ter tudo pronto a tempo. Foi o que se passou com esta manufatura, pensada há seis ou sete anos, mas completada em apenas 21 meses, em tempo recorde. A quebra mundial nas vendas de relógios, a crise do franco suíço, mais outros fatores atrasaram sucessivamente o início dos trabalhos e quando chegou a "luz verde" havia que dar corda à máquina (todos os trocadilhos relojoeiros propositados) para ter tudo pronto a tempo de celebrar os 150 anos da fundação da manufatura por Florentine Ariosto Jones, em Schaffhausen, em 1868. Custou mais de 42 milhões de francos suíços.

Pilot's Watch Chronograph Top Gun Edition Mojave Desert, o primeiro relógio com uma caixa de cerâmica cor de areia, limitado a 500 peças

O design foi acompanhado de muito perto pelo próprio CEO, Christoph Grainger-Herr, arquiteto de formação e que desenhou as linhas exteriores e a imponente entrada de nove metros de pé-direito. O edifício tem pouco mais de 13 mil metros quadrados e por hora circulam 50.000 m³ de ar, criando uma sobrepressão que impede a entrada de partículas de poeira. Dali saem todos os componentes acabados, prontos para serem montados nas antigas instalações pelos relojoeiros. Apenas o cronógrafo Português é aqui montado.

Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire, com caixa em bronze e mostrador verde-oliva. O calibre 52.615 tem uma reserva de marcha de sete dias. Edição limitada a 250 unidades

É também nesse novo edifício que são desenvolvidas as caixas dos relógios e se desenvolvem os materiais, ligas inovadoras como a Ceratanium, um material tão resistente e leve como o titânio, rígido e resistente a riscos quanto a cerâmica. Aliás, a última edição do SIHH provou a sua importância, com a IWC a apesentar não só um modelo em Ceratanium, como numa original cerâmica cor de areia e ainda em bronze.