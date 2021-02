Este relógio exclusivo tem 2 mil diamantes

Sparkling Free Wheel, 204,750 mil libras, Ulysse Nardin

Até mesmo durante uma pandemia, o mercado dacresceu consideravelmente, sobretudo o suiço, que é especialista na manufactura de exemplares únicos e exclusivos. O volume de vendas está a subir, e o preço dos relógios deste segmento também, avança a GQ britânica Um dos exemplares que está a dar que falar é o do relojeiro suiço Ulysse Nardin, que empresta o nome à reputada marca de relógios de luxo e que é pensada para as elites, uma vez produz apenas 15 mil exemplares de todos os seus relógios por ano.Dois dos seus moldelos bestsellers são o Diver, um relógio que chega às 5300 libras, ou o Clássico, feito a três pares de mãos, e que chega às mil libras.Agora, a marca acaba de lançar uma nova versão do modelo Sparkling Free Wheel, de edição limitada, acaba de chegar. Está incrustado com diamantes e conta com oito peças dentro do seu mecanismo, ou seja, representa a simbiose perfeita entre o minucioso trabalho artístico manual e uma tecnologia de relojoaria altamente complexa.Mas há mais: o Sparking Free Wheel tem 2.251 diamantes, pedras de diferentes tamanhos, ajustadas aleatoriamente, que totalizam 5,90 quilates. Custae na Boutique dos Relógios, em Portugal.