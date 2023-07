Toalhas de praia inspiradas no deserto do Saara

Há uma década que a Futah foi lançada em Portugal, sendo hoje uma das mais bem-sucedidas marcas portuguesas no segmento de beachwear. Milhares de toalhas vendidas depois, uma loja em Campo de Ourique e outra no Chiado, e um crescimento para produtos de vestuário e acessórios, "quisemos ir à procura das nossas origens, e o nosso slogan que é ‘It’s our Nature’, teve um twist para ‘It’s our origins’, e a campanha foi inspirada no deserto do Saara", afirma ricardo Ramos, co-fundador. Isto porque a região onde nasceu o dromedário escondido no "h" do seu logótipo foi precisamente o Norte de África, e essa é a origem principal da marca, pelo menos em termos de inspiração.

Sandstorm, Cactus, Crystal e Butte são os quatro padrões da colaboração nova. Foto: Futah

Desta nova coleção celebrativa nascem 4 padrões pensados pela designer Alexandra Cruz, e desenvolvidos em colaboração com a Associação Natureza Portugal e a WWF (ANP|WWF): o Sandstorm, o Cactus, o Crystal e o Butte (todas no valor de €74). Como o lado solidário é uma das vertentes da marca, 10% do valor da venda de uma das toalhas reverte para estes projetos, que tem como objetivo a conservação da Biodiversidade e luta contra a desertificação. As toalhas continuam a ser fibras de algodão 100% natural, com acabamento das franjas de algumas toalhas a serem feitas à mão. Tudo isto é feito na Tunísia, mas a base e o design são primeiro estabelecidos em Portugal."Estamos muito gratos às pessoas que nos apoiaram em 10 anos, foram fundamentais, e queremos continuar a crescer como marca portuguesa", reforça Ricardo, recordando as adversidades da pandemia - a loja da Rua da Misericórdia, em Lisboa, abriu em 2020, à beira da mesma.

Embora as toalhas sejam as protagonistas desta linha, os ponchos são produzidos com a mesma tecelagem artesanal, e são verdadeiros complementos às toalhas.

A marca também tem ponchos. Foto: Futah

Além disso, e comprometida com a sustentabilidade a Futah alia-se ainda à fundação sem fins lucrativos Surfistas Orgulhosas na Mulher D'África (SOMA), fundada por uma mulher portuguesa que incentiva jovens à prática de surf. Consciente da durabilidade das suas toalhas a Futah propõe-se a dar uma segunda vida às mais antigas, convidando aqueles que acompanham a marca a doar as suas, com direito a 20% de desconto na compra de toalhas novas, contribuindo para o envio das mais antigas para São Tomé.