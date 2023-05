Peter Do é o novo diretor criativo da Helmut Lang

Peter Do SS 22 Foto: Peter Do

Timothée Chalamet em CinemaCon, em Las Vegas, ao lado de Zendaya. Foto: Getty Images

Desde o lançamento da sua marca homónima, em 2018, que Peter Do rapidamente se tornou uma. É conhecido pela sua, que normalmente gira em torno de uma p, com toques ocasionais de cor. Daí que, esta sua nomeação para assumir o comando dos fundamentos minimalistas da assinatura Helmut Lang, não seja inteiramente uma surpresa.Peter Do inicia hoje, 15 de maio, o seu papel enquanto, já a pensar na primeiraque ocorrerá. Do irá supervisionar as coleções masculinas e femininas e continuará a administrar a sua própria empresa, ao mesmo tempo.Nascido em Biên Hòa (),em Nova Iorque e ganhou o primeiro. Treinou no atelier de prêt-à-porter da, na época de Phoebe Philo, antes de retornar para Nova Iorque para trabalhar com Derek Lam. Entretanto, já depois de ter criado a sua marca homónima, em 2018, foi indicado três vezes ao Prémio CFDA e foi. Dona temporada de primavera de 2022 e, finalmente, no mês passado, revelouque descreveu como um "bom recomeço".A empresa Helmut Lang foie, desde então, passou por muitas mãos até que Lang a deixou em 2005 para se dedicar à arte. A marca ressurgiu em 2007, quando foi, agora, do, que contratou Michael e Nicole Colovos para liderar uma reformulação criativa. Los Colovos deram à marca um, mas longe do ponto de vista mais vanguardista e artístico do seu fundador. Após a saída da dupla em, Helmut LangA contratação de Do marca a nomeação de maior destaque na Helmut Lang desde a gestão de Oliver.Helmut Lang marcou a moda do seu tempo. Um dos seus principais sucessos foi a Helmut Lang Jeans, que reavivou o mercado dos jeans de luxo., ao usar recentemente umem CinemaCon, Las Vegas.