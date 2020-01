Os homens com mais pinta dos Globos de Ouro 2020

Foto: Getty Images 1 de 20 / Brad Pitt em Brioni Foto: Getty Images 2 de 20 / Brad Pitt em Brioni Foto: Getty Images 3 de 20 / Daniel Graig em Anderson and Sheppard Foto: Getty Images 4 de 20 / Daniel Graig em Anderson and Sheppard Foto: Getty Images 5 de 20 / Rami Malek em Saint Laurent Foto: Getty Images 6 de 20 / Rami Malek em Saint Laurent Foto: Getty Images 7 de 20 / Josh O'Connor em Loewe Foto: Getty Images 8 de 20 / Josh O'Connor em Loewe Foto: Getty Images 9 de 20 / Taika Waititi em Ermenegildo Zegna Foto: Getty Images 10 de 20 / Taika Waititi em Ermenegildo Zegna Foto: Getty Images 11 de 20 / Jeremy Strong Foto: Getty Images 12 de 20 / Jeremy Strong Foto: Getty Images 13 de 20 / Barry Jenkins Foto: Getty Images 14 de 20 / Barry Jenkins Foto: Getty Images 15 de 20 / Ansel Elgort em Tom Ford Foto: Getty Images 16 de 20 / Ansel Elgort em Tom Ford Foto: Getty Images 17 de 20 / Nicholas Braun Foto: Getty Images 18 de 20 / Nicholas Braun Foto: Getty Images 19 de 20 / LaQuan Smith Foto: Getty Images 20 de 20 / LaQuan Smith

Os homens mais bem vestidos escolheram desde os looks mais clássicos com smoking completo (incluindo por vezes o colete), aos looks mais casuais com detalhes improváveis, como as riscas muito cool que tornaram o fato de príncipe de gales muito especial. As cores dos fatos, que mais uma vez predominaram, refletiram as tendências das passerelles e os tão necessários contrastes, conseguido pela escolha de materiais, como o veludo ou a pele.

Os acessórios estão de volta e se os lenços de bolso só surgiram em versões muito clássicas de branco ou preto, os alfinetes surpreenderam, dos mais discretos aos mais brilhantes. Os laços foram os mais escolhidos para o toque final, se bem que as gravatas finas também marcaram alguma presença sempre com tecidos mais acetinados. Mas numa noite em que os pormenores marcaram a elegância houve quem chamasse a atenção apenas com a gola da camisa: debruada a brilhantes e dispensando o laço ou a gravata.