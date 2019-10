A viagem de Nuno Gama com o Principezinho

O designer de Azeitão, que abriu em 2018 a Maison Nuno Gama, continua a expandir a sua ode ao cliente contemporâneo, desde o pronto-a-vestir à alfaiataria. No seu desfile mais recente na ModaLisboa, a proposta do aclamado criador para a primavera- verão do próximo ano foi homenagear o planeta, inspirado no Principezinho.

A história que acompanhou as nossas infâncias reinventou-se, numa adaptação ao futuro próximo, e talvez inesperado. Neste reino de sonho imperaram as impossibilidades do azul e do amarelo que nos convidam a reinterpretar as nossas energias, para assim as poder canalizar para o planeta. Nuno Gama não desiludiu na versatilidade das suas peças ao introduzir elementos da fantasia que vive em todos nós em objetos quotidianos, talvez numa mensagem de esperança para a nossa casa, o planeta azul.

Nuno Gama primavera-verão 2020

