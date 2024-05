Nova edição limitada do Black Bay 58 "Inter" com um mostrador especial

Um dos relógios mais populares na linha TUDOR e o modelo perfeito para uma peça comemorativa. O seu nome, Black Bay 58, é uma referência ao primeiro relógio de mergulho TUDOR estanque até 200 metros, a referência 7924, apelidado de "Big Crown".

Uma homenagem ao relógio Bay 58 "Inter". Foto: DR

Em homenagem à excelente época do Inter, que ganhou o campeonato italiano de futebol à 33ª jornada (e cinco do fim), a Série A - vencendo o seu 20º Scudetto e ganhando a sua segunda estrela (uma equipa ganha uma estrela para ser permanentemente afixada na sua camisola por cada 10 títulos conquistados) - a TUDOR lança uma edição especial do Black Bay 58, com as cores características da equipa: azul e preto.



O mostrador apresenta ainda o logótipo do Inter às seis horas, juntamente com as duas estrelas conquistadas, impressas a dourado." Um padrão gradiente conhecido como ombré, que desvanece do azul no centro para o preto na periferia, acrescentando um efeito visual impressionante a este mostrador exclusivo. Orgulhosamente usado pelos jogadores do Inter, este relógio é limitado a 1908 (uma menção à fundação do clube, a 8 de março de 1908) exemplares numerados e está disponível na Boutique TUDOR em Milão e Roma, bem como em todos os pontos de venda TUDOR em Itália", explica a marca.

O novo modelo. Foto: DR

Entre outras alusões ao original, este modelo em particular tem uma caixa de 39 mm de diâmetro, de acordo com as proporções características da década de 1950, que hoje são maiores (o normal é 44 ou 42 mm). "Evocando a época em que os relógios de mergulho TUDOR começaram a ser fabricados, foram aplicados toques finais em ouro nos marcadores das horas, nos ponteiros e no trajeto dos minutos da luneta preta e em aço" esclarece a TUDOR. "O tubo da coroa de enrolamento é em aço escovado acetinado, em consonância com o estilo da caixa e da coroa de enrolamento, que ostenta o logótipo TUDOR rosa em relevo."