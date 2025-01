/

Treino de pernas e glúteos com banda elástica

É mais um episódio de Full Power com Tiago Caramelo, personal trainer e preparador físico, desta vez, no jardim do hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos. No episódio de hoje fazem-se exercícios com uma banda elástica, um instrumento de treino que permite o fortalecimento muscular e articular.