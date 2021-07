“Não cheira a bimbo”. O perfume de Nuno Markl que Bruno Nogueira aprovou

Nuno Markl fez esta última quarta-feira 50 anos e a celebração aconteceu um pouco por toda a internet, já que o humorista, guionista, animador de rádio e ilustrador fez questão de, mesmo em tempos pandémicos, fazer uma festa – digital, claro. "Tinha planeada uma festa do cacete. Num espaço em Lisboa, repleto de amigos", escreveu numa publicação no Instagram. "A lista, por alto, dava uns cento e tal. Só que covid. Limitações e o caneco. Por isso, escapei-me romanticamente para os ares do mar e amanhã às 21h chamo amigos – assim eles estejam online – para uma festa live aqui no Instagram. E vocês estão todos convidados. Não faço ideia o que isto vai dar. É uma coisa planeada mal e porcamente por mim, não falei com todas as pessoas e pode apenas ser um não-acontecimento. Mas será O NOSSO não-acontecimento. Provavelmente uma crise de meia-idade em direto. Amanhã, 21h, aqui!", avisou na sua página.

Foi durante o longo direto, enquanto conversava com o também humorista Bruno Nogueira, que Markl partilhou o seu novo perfume, ofertado pela namorada a propósito do aniversário. "Foi um dos inúmeros presentes que ela me deu", disse a ser visto e ouvido por mais de 20 mil pessoas. O presente teve até a aprovação de Nogueira, que já em tempos, num outro direto durante a pandemia, havia troçado da fragrância "dourada" usada por Nuno Markl. Desta vez, Nogueira elogiou o perfume com a expressão "não cheira a bimbo", admitindo que ele próprio também já havia usado o mesmo perfume.

Perfume Bleu de Chanel, 50 ml, € 95 Chanel Foto: D.R.

A fragrância em questão, cuja caixa Nuno Markl exibiu para a câmara, é o perfume Bleu, da Chanel. Trata-se de um perfume masculino "aromático, intensamente amadeirado", descreve a marca. O perfume está disponível nas versões parfum, eau de parfum e eau de toilette.