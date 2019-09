Motores que valem a pena

Qual será o motor do futuro? É difícil prever. Para já, mesmo que os motores a combustão (inclusive a diesel) não estejam condenados, serão cada vez mais as opções a ter energia vinda da eletricidade e não dos chamados motores a combustão, a gasolina ou diesel. Há quem diga que os motores a combustão, que têm suscitado paixões fortes e cunhado a expressão petrolhead para aqueles que não passam um dia sem as emoções da condução, nunca irão acabar. Que mais não seja, tornar-se-ão objetos de coleção para passeios esporádicos. Certo na vida, só a morte e os impostos, diz o ditado. Sabemos que capitais como Paris, Madrid, Atenas e Cidade do México têm planos para remover os carros a diesel das cidades até 2025 e a Noruega quer começar a deixar de ter carros a combustão em geral a partir desse mesmo ano.

A tendência mais recente (que tem tido a Tesla como a montra dos veículos elétricos) assenta em autonomias mais longas e capazes de descansar o condutor que não tem de correr para um posto de carregamento para alimentar de energia o seu veículo a cada 100 km. Marcas como a Nissan, a Renault, a Jaguar, a Kia, a Hyundai, a Volvo, a Toyota, a Mercedes ou a BMW têm apresentado soluções já convincentes, entre os elétricos, híbridos de ligar à tomada e híbridos mais próximos dos carros a combustão normais. A lista que se segue, mesmo não incluindo um Tesla (cujo modelo mais recente é o seu mais acessível Model 3), mostra-nos cinco modelos apetecíveis com soluções de motores diferentes. Que os motores comecem a roncar. No caso dos elétricos, que comecem a fazer aquele ruído suave de nave espacial.

Ferrari SF90 Stradale Foto: D.R.

SF90 Stradale, o primeiro Ferrari de ligar à tomada



A Ferrari abriu um novo capítulo da sua história com este modelo anunciado em maio de 2019 e cujas primeiras imagens para um vídeo oficial foram gravadas em Portugal. O SF90 Stradale é o primeiro modelo híbrido Plug in ou PHEV de ligar à tomada, da marca do Cavallino Rampant (o famoso símbolo do cavalo). É uma mudança de paradigma que não tira emoção ao modelo ou não conseguisse o equivalente a nada mais nada menos do que 1000 cavalos de potência e uma aderência ao solo simplesmente notável. E porquê o nome SF90? É para celebrar os 90 anos da Scuderia Ferrari, num modelo com um motor V8 de 780 cv a combustão e a ajuda de três motores elétricos que totalizam mais 220 cv, um na traseira que vem da Fórmula 1 e dois à frente. Os seus números impressionam, atingindo os 100 km/h em 2,5 segundos e os 200 km/h em 6,7 segundos (vai até aos 340 km/h). O mais potente e rápido Ferrari, até à data, tem as primeiras unidades vendidas por um preço que ronda o milhão de euros.

BMW M135i Foto: D.R.

BMW M135i, o pequeno diabo

É um dos veículos mais divertidos que podemos conduzir. A BMW tem na sua divisão mais desportiva, a M, um verdadeiro braço armado da euforia na condução. Nos anos 80, o M5 e, depois, o M3 fizeram as delícias de apaixonados dos automóveis e criaram uma aura nesse tipo de veículos. Com a chegada do mais pequeno Série 1, a marca bávara ganhou um modelo mais pequeno para potenciar a diversão e tem tido muito sucesso. O novo M135i vai chegar mais para o final do ano e faz parte da terceira geração do Série 1, com inovações várias, incluindo uma nova "cara" e a possibilidade de modificarmos a suspensão com três modos para intensificar ou acalmar as sensações vindas da estrada. O motor de 2.0 litros Turbo a gasolina ostenta sonoros 306 cavalos e atinge os 100 km/h em 4,7 segundos. O preço ainda não foi anunciado, mas deverá rondar os 60 mil euros, como habitualmente.

Aston Martin Rapide E Foto: D.R.

Aston Martin Rapide E, Bond chega de elétrico

O agente pouco secreto 007 iria ficar "elétrico" com o novo e exclusivo Rapide E. Este é o primeiro modelo totalmente elétrico da Aston Martin. A marca britânica criou no País de Gales uma nova "casa" para eletrificar os seus veículos. Aquele modelo está próximo em tamanho do Porsche Taycan e do Tesla Model S, mas é mais único porque tem uma produção limitada a 155 donos sortudos e fãs da mobilidade elétrica que apenas começarão a receber o seu Aston Martin mais para o final deste ano. Não faltam pormenores que lhe conferem elegância e mais aerodinâmica do que a versão "normal", a combustão, do Rapide. O interior recebeu um painel digital tátil de 10 polegadas para rivalizar com o que já vemos na Tesla. A bateria de 65 kWh de capacidade dá-nos cerca de 350 km de autonomia e a dar-lhe potência estão dois motores elétricos que debitam 610 cv. Resultado? O Rapide E atinge os 100 km/h em menos de 4 segundos. O preço ronda os 330 mil euros.





Ford Mustang Foto: D.R.

Ford Mustang, com pacote High Performance

O Ford Mustang completa 55 anos e a marca norte-americana celebra o modelo que nos apaixona há várias gerações com uma versão pouco elétrica e mais potente do que nunca desse modelo. O Mustang EcoBoost High Performance Package atira o icónico modelo, que ostenta um design inspirado no modelo de 1964, para níveis de diversão épicos com um motor e um modelo leve quanto baste e o motor EcoBoost mais potente de sempre, um 2.3 litros a gasolina Turbo de quatro cilindros, feito de propósito para o Mustang, e que entrega 330 cv às rodas. Desta forma chegamos aos 100 km/h em pouco mais de 4 segundos e com uma sonoridade e um "roncar" típicos que têm sido uma das imagens de marca deste verdadeiro "muscle car". Não há preço oficial em Portugal, mas nos EUA irá custar 32 mil dólares. É o desportivo "acessível".





Jaguar I-Pace Foto: D.R.

Jaguar I-Pace, SUV elétrico e à inglesa

O I-Pace é um SUV e, por isso, um carro de estilo moderno, mas mistura a elegância a que a marca britânica nos habituou ao longo da sua longa história com algo tão antigo quanto novo. Confuso? É que o I-Pace é o primeiro modelo totalmente elétrico da Jaguar e embora os elétricos sejam os carros da moda e, diz-se, o futuro do automóvel, são também parte dos primórdios da indústria: os primeiros carros eram elétricos. Em 2019, o I-Pace tem ainda um novo título: é o Carro do Ano Europeu, batendo a forte concorrência de carros a combustão. Desenhado pelo escocês Ian Callum, que passou pela Ford e pela Aston Martin, o I-Pace é o rival direto dos modelos da Tesla, com uma bateria que promete 480 km de autonomia. O I-Pace tem uma potência combinada de 400 cv, além de uma elegância digna dos pergaminhos da história da Jaguar com quase 100 anos e é um dos SUV mais rápidos do mundo, tendo batido o Tesla Model X num teste recente. Chega aos 100 km/h em apenas 4,5 segundos. Impressionante. O preço-base é de 80 mil euros.