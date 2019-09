Guy Berryman, baixista dos Coldplay, é um verdadeiro amante de carros

Guy Berryman

Com mais de 80 milhões de discos vendidos em todo o mundo e com tours que podem ocupar um ano inteiro, seria de esperar que Berryman tivesse pouco tempo para alimentar paixões fora da música, mas os carros, nomeadamente os clássicos, são uma das excepções.

São várias as marcas que ocupam um lugar no coração do músico, desde a Alfa Romeo à Porsche, passando pela Bugatti. Mas a última declaração de amor de Berryman foi à Lamborghini. "A Lamborghini é emoção. É sobre teatro, é sobre como os carros são, como soam, é sobre performances. Tudo é desenhado para ser grande e para ser espectacular. Nunca têm medo de ser corajosos", disse o músico no mais recente vídeo da marca com sede em Sant’Agata Bolognese.

Berryman, que tem um Lamborghini Miura P400 na garagem, ainda se desfez em elogios ao Lamborghini Aventador, que considera ser "o superdesportivo com o melhor barulho" que alguma vez conduziu, e explicou como surgiu o seu amor por automóveis: "os italianos são os grandes responsáveis pelo meu amor aos automóveis."

Uma colecção como a de Berryman requer muito dinheiro, como seria de esperar, mas também muito tempo, já que para "apanhar o rasto" a alguns dos carros é necessário fazer uma pesquisa de muitos meses, por vezes anos. Mas em declarações à revista Classic Driver, o baixista escocês admitiu que tem praticamente todos os automóveis que sempre quis. "Estou satisfeito. Tenho muita sorte", disse. "Tenho o meu [Ferrari] 275, o Miura e um Vignale Spyder a restaurar que são simplesmente carros de sonho", atirou.

