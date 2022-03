“As redes sociais tornam-nos inseguros e dependentes”

Num mundo cada vez mais polarizado, será mesmo a alegria, afinal, o derradeiro ato de resistência? O trocadilho é fácil, não só por recuperar o título do segundo álbum dos Idles, o aclamado Joy as an Act of Resistance, de 2018, que os catapultou para a primeira divisão da música popular e com o qual ressuscitaram uma militância há muito perdida no rock, mas também

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...