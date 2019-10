Maria Mergulhão apresenta exposição no centro LGBT em Lisboa

A 11 de outubro celebra-se o Dia Internacional do Coming Out (em portugês sair do armário) e o centro LGBT não quis deixar passar a data em branco, apostando numa iniciativa cultural.

Na mostra Up Next: It’s your life!, a artista Maria Mergulhão enfatiza a presença queer – usada para designar quem não segue o modelo heterossexual ou do binarismo de género – no campo pessoal, político, social e económico da sociedade contemporânea.

A nova exposição de Maria Mergulhão

A artista nasceu em 1993 em Lisboa e estudou arte em Londres, onde viveu durante vários anos. Maria Mergulhão, cuja arte, facilmente a identifica, gosta de passar mensagens fortes com a sua obra, fazendo muitas vezes uso do texto, em telas onde predomina o grafitti e o acrílico.

Uma das muitas obras da artista Foto: Maria Mergulhão

A mostra inaugura pelas 19h desta quarta, 9, no centro LGBT, na Rua dos Franqueiros, 40, em plena baixa pombalina. O centro está aberto de quarta a sábado, das 19h às 23h.