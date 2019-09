Hollywood está a fazer filmes contra os ricos

Os filmes de Hollywood sempre precisaram de um vilão, e os ricos têm sido um alvo fácil desde os dias de A Felicidade Não Se Compra até Wall Street – Poder e Cobiça, Psicopata Americano e A Queda de Wall Street.

Mas temas como conduta financeira imprópria e luta de classes são mais proeminentes em filmes este ano, pelo menos considerando o que se viu no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

O antecipado The Laundromat, de Steven Soderbergh, que conta com Meryl Streep e Gary Oldman, é um mergulho ficcional nos esquemas mundiais de evasão fiscal que ficaram conhecidos como Documentos do Panamá.

Greed é uma farsa no estilo de documentário, com Steve Coogan como um magnata bilionário do retalho chamado Sir Richard "Greedy" McCreadie - um retrato pouco disfarçado de Sir Philip Green – que retrata a comemoração do seu aniversário dos 60 anos com os seus amigos plutocratas na ilha grega de Míconos.

O documentário Red Penguins lança um olhar sobre a corrupção por detrás da ressurreição da equipa de hóquei do Exército Vermelho da Rússia após a Guerra Fria e a sua infeliz parceria com os Pittsburgh Penguins da NHL.

Made in Bangladesh mostra trabalhadores explorados no país do sul da Ásia. Até o personagem principal de Coringa é espancado por um grupo de corretores bêbados.

Mas o retrato mais marcante da guerra económica no festival é representado por Parasita, um filme do diretor sul-coreano Bong Joon-ho que ganhou a Palma de Ouro quando estreou em Cannes no início do ano. Trata das artimanhas de uma família humilde para conseguir trabalhar na casa de um executivo rico. "As pessoas ricas são realmente ingénuas", diz o patriarca no início do filme.

Mas o filme mais emblemático de Wall Street, a julgar pela reação do público em Toronto, é Ousadas e Golpistas. Com Jennifer Lopez e Constance Wu, protagonista de Podres de Ricos, como dançarinas exóticas a tentar sobreviver em Nova Iorque após a recessão, o filme mostra como a dupla tenta enganar profissionais de Wall Street, atraindo homens com a perspetiva de uma noite sexual, depois drogando-os e roubando-lhes o dinheiro.

É uma visão chamativa de temas sobre controlo, empoderamento feminino e ganância em Wall Street, que investiga as ambiguidades morais do mundo dos negócios. Como a experiente e carismática Ramona, Lopez acredita que o país pode ser visto como um clube de striptease metafórico: "Há pessoas a mandar dinheiro para o ar", e pessoas a dançar conforme a música.