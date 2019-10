As catwomen mais sexy do cinema

Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic 1 de 1

A Warner Bros. já confirmou que Zoë Kravitz, uma das estrelas da aclamada série de televisão Big Little Lies, será a nova catwoman. Será a primeira vez que Zoë interpretará a mulher-gato, mas não será novidade para atriz, já que a mesma deu voz à personagem em Lego Batman: O Filme, em 2017. As gravações para o novo filme realizado por Matt Reeves vão arrancar em janeiro e contarão como Robert Pattinson como protagonista. A previsão é para que chegue aos cinemas em junho de 2021. Enquanto esperamos ansiosamente, reunimos as mulheres que fizeram história ao interpretar a catwoman na TV e no cinema.

Catwoman É o alter ego de Selina Kyle, uma personagem fictícia de banda desenhada originais da DC Comics. Criada por Bill Finger e Bob Kane, teve sua primeira aparição na edição número 1 de Batman, em 1940, no qual era conhecida como "A Gata". Desde o final da década de 1960 é retratada como vilã do homem morcego, mas, com a sua série mensal nos anos 1990, restabeleceu-se como anti-heroína.

Camren Bicondova

Camren Bicondova na série de televisão ‘Gotham’ (2014) Foto: Warner Bros. | IMDB

Anne Hathaway

Anne Hathaway, no filme ‘O Cavaleiro das Trevas Renasce’ (2012) Foto: Warner Bros. | IMDB

Halle Berry

Halle Berry, no filme ‘Catwoman’ (2004) Foto: Warner Bros. | IMDB

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer, no filme ‘Batman Regressa’ (1992) Foto: Warner Bros. | IMDB

Eartha Kitt

Eartha Kitt, na série de televisão ‘Batman’ (1967-1968) Foto: ABC Photo Archives | IMDB

Julie Newmar

Julie Newmar, na série de televisão ‘Batman’ (1966-1967) Foto: IMDB

Lee Meriwether