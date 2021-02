Podem os testes em massa à Covid-19 ajudar o turismo?

No México, destinos populares como Cancún montaram vários locais de teste dentro dos aeroportos para atender quem embarca para os EUA. Na terça-feira, o governo americano passou a exigir teste negativo para quem vem do estrangeiro.

A rede Hyatt Hotels está a oferecer testes gratuitos nos seus 19 resorts na América Latina, enquanto a Marriott International fornece exames nos seus estabelecimentos e coordenação com postos locais.

Os requisitos dos EUA visam auxiliar a recuperação das companhias aéreas no segmento de voos internacionais, aliviando os receios de contágio pelo coronavírus. No entanto, as dificuldades na obtenção de testes podem diminuir a procura por parte de americanos que talvez enfrentem problemas na hora de voltar para casa. No México, está a ser difícil encontrar testes, que podem custar até 200 dólares e o resultado demora dias para sair. Perante essa situação, as empresas do setor decidiram intervir.

"Num ambiente de queda drástica da procura nos hotéis, tudo o que puder ser feito para tornar a viagem mais segura é uma vitória aos olhos deles", disse Michael Bellisario, analista da Robert W. Baird. "Há muita incerteza e qualquer coisa que agilize o processo e torne a viagem mais simples e segura é útil para todas as partes."

As novas regras exigem que os viajantes façam o teste até três dias antes do embarque para os EUA e apresentem documentação por escrito do resultado negativo. São aceites os testes rápidos e os testes de PCR. Passageiros que já tiveram a Covid-19 podem apresentar prova de recuperação em vez do teste.

Fora de Cancún, o estado de Guanajuato (onde fica a charmosa cidade colonial de San Miguel de Allende) oferece testes no aeroporto e está a trabalhar com os hotéis para que forneçam os exames. Yucatán está a fazer o mesmo.

No caso dos hotéis, os postos de testes são encontrados principalmente nos resorts de luxo, o que dispensa os hóspedes de sair do local. Na rede Marriott, as unidades Ritz-Carlton Cancún, JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa e Westin Puntacana Resort & Club, na República Dominicana, realizam testes no próprio estabelecimento, segundo uma porta-voz.

Na rede Hilton Worldwide Holdings, os exames são oferecidos no Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino e no Conrad Punta de Mita. Outras unidades da rede dão acesso a fornecedores de testes locais.