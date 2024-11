Elegância e design. Tudo sobre a nova Fashion Clinic Home na Av. da Liberdade, em Lisboa

Ao lado do emblemático JNcQUOI Ásia, a Fashion Clinic Home surge como uma evolução natural para a marca, que passa agora a incluir o universo da decoração. Neste espaço acolhedor, cada peça foi escolhida com um olhar atento às novas tendências e ao estilo cosmopolita de Lisboa, convidando os visitantes a explorar as infinitas possibilidades para transformar os seus lares. Com uma abordagem que privilegia o bom gosto e a autenticidade, a loja distingue-se como um lugar onde a sofisticação do design encontra o conforto do dia a dia.

O ambiente reflete uma curadoria cuidadosa e um gosto refinado, apresentando desde artigos de grandes nomes internacionais até às exclusivas criações nacionais. Foto: DR

O ambiente reflete uma curadoria cuidadosa e um gosto refinado, apresentando desde artigos de grandes nomes internacionais como Laurent Badier e Hector Saxe Paris, até às exclusivas criações nacionais de Bordallo Pinheiro e Leitão & Irmão. A loja exibe ainda peças icónicas, como a Collection Oriente Italiano de Ginori 1735, e as propostas arrojadas da marca La DoubleJ, que trazem cor e personalidade a qualquer espaço. Este é um local onde cada peça conta uma história e acrescenta um toque especial ao ambiente, seja um detalhe decorativo ou um móvel de maior destaque.

A nova Fashion Clinic Home não se limita a ser uma loja de decoração: é um ponto de encontro para quem aprecia o design como forma de expressão e procura uma casa que reflita o seu estilo. A sua atmosfera cativante é ideal para quem deseja encontrar aquele detalhe que fará a diferença, seja através de um sofá da Maison de Vacances ou de um acessório exclusivo de marcas como Bitossi e Midgard. Neste espaço, os visitantes são convidados a deixar-se inspirar e a descobrir novas formas de reinventar o seu ambiente, com produtos que vão ao encontro de um estilo de vida que valoriza o requinte e a individualidade.

A nova Fashion Clinic Home não se limita a ser uma loja de decoração: é um ponto de encontro para quem aprecia o design como forma de expressão e procura uma casa que reflita o seu estilo único. Foto: DR

Este novo projeto apresenta-se como sendo um tributo ao estilo de vida lisboeta, que combina tradição e modernidade com uma visão global. Este novo ponto de encontro torna-se, assim, referência para quem vê a casa como um prolongamento da sua identidade e espelho da sua expressão pessoal.