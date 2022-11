Celebridades que suspenderam a carreira por questões de saúde

Foto: Getty Images

1 de 8 / Chris Hemsworth O ator australiano de 39 anos descobriu recentemente que tem um risco elevado de desenvolver a doença de Alzheimer, depois de ter realizado diversos testes genéticos durante as gravações do documentário Limitless, com o objetivo de perceber o segredo para uma vida mais longa. Por esse motivo, Chris Hemsworth decidiu dedicar o tempo presente aos seus entes queridos.