Vanessa Teodoro, a primeira portuguesa a colaborar com a Bang & Olufsen

O design das colunas de som da Bang & Olufsen é quase sempre um statement. É clean, minimalista e raramente passa despercebido. Um exemplo? A coluna Beoplay A9 que, apesar de relativamente recente, já é considerada icónica. Esta peça de decoração que transmite luxo e que enche as casas - e ouvidos - com uma acústica topo de gama é um best-seller, para além de desejada por muitos aficionados de música. De forma a comemorar o 10º aniversário desde o seu lançamento, a marca dinamarquesa convidou vários criativos mundiais a desenhar uma capa de edição limitada para cobrir o objeto.



Com um currículo que inclui parcerias com marcas como a Louis Vuitton, a Jaguar ou a Heineken, a artista plástica Vanessa Teodoro foi a escolha da marca para desenhar a versão portuguesa.

Vanessa Teodoro dedica-se exclusivamente à arte desde 2009

A artista tinha uma missão: criar um objeto único, mas também passar uma mensagem importante e atual. E assim foi. A capa de tecido de edição limitada foi desenhada a preto e branco e tem inscrita numa caligrafia alusiva ao graffiti a frase "Make music, not war", uma forma de apelo à paz.



"O mundo parece estar cada vez mais dividido e a música tem o poder de unir pessoas", explicou Vanessa Teodoro em comunicado. Apontou ainda para a importância de "nos ouvirmos uns aos outros" e ao planeta, e também de espalhar mensagens positivas.

"Esta é uma colaboração em que a arte não é só vista, mas também ouvida", disse a artista plástica em comunicado

De forma a deixar o seu cunho nesta parceria, o fundo do protetor tem vários desenhos (doodles) em redor da frase principal - um pormenor característico das peças de Vanessa Teodoro.



A peça é limitada a apenas 32 exemplares, que estão disponíveis online e nas lojas físicas da Bang & Olufsen em Portugal e Espanha.