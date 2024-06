Minotti abre loja no Japão que em colaboração com artista Sukeno

na baía de Osaka, no centro do país. Fica num bairro sofisticado, famoso pelo seu contexto arquitetónico (onde a cultura japonesa se encontra com a estética ocidental), e onde se encontram outras marcas de luxo.





Minotti Kobe by Sukeno, concebido e desenvolvido pelo Minotti Studio. Foto: DR

Minotti Kobe by Sukeno, concebido e desenvolvido pelo Minotti Studio. Foto: DR

O conceito da Minotti Kobe by Sukeno, concebido e desenvolvido pelo Minotti Studio, "é inspirado no minimalismo da filosofia Zen e joga com o tema da dualidade, a coexistência de espaços vazios e cheios, de luz e sombra" explica a marca. A loja tem uma grande fachada, com janelas de vidro que vão do teto ao chão, quebradas apenas por laterais de alumínio na vertical, e uma barra preta na horizontal com o nome da marca. Este entrelaçamento de elementos horizontais e verticais convida os visitantes a mergulharem numa atmosfera refinada e elegante, como assim são todas as lojas da marca italiana que se orgulha do "made in Italy".





Minotti Kobe by Sukeno, concebido e desenvolvido pelo Minotti Studio. Foto: DR

Minotti Kobe by Sukeno, concebido e desenvolvido pelo Minotti Studio. Foto: DR

Lá dentro, as luzes amareladas criam uma atmosfera quente, num jogo de contrastes que convida a entrar. Os pavimentos são em carvalho boiserie e madeira wengé, e alternam com paredes em aço e apontamentos em betão, numa combinação sóbria entre os tons de castanho e nuances de cinzento. "As superfícies metálicas amplificam e embelezam o espaço, criando reflexos marcantes, desde a luminosa zona de receção até à escadaria que conduz ao primeiro andar, iluminada por caixas de luz. Aqui, o calor da madeira dá lugar ao betão, revelando originais áreas de estar e de noite, intercaladas por paredes de correr e banhadas por luz natural, bem como uma área privada para o desenvolvimento de projectos de design de interiores e uma grande sala de reuniões, onde os apontamentos de cor conferem um ambiente vibrante", detalha a Minotti. Em Portugal, a marca está presente na Minotti Lisboa by Quarto Sala, em Lisboa, mais precisamente no Largo de São Carlos.





, uma das referências nas lojas de decoração de luxo internacional, existente desde 1948, acaba de inaugurar uma nova morada com um design estrondoso. Trata-se de um showroom de dois andares, no distrito de Former Foreign Settlement, em Kobe, uma cidade japonesa na