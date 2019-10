O novo aeroporto de Pequim é uma estrela-do-mar

Depois de cinco anos de construção, o maior aeroporto de estrutura única do mundo entrou em funcionamento. Zaha Hadid inspirou-se nos princípios da arquitetura tradicional chinesa para pensar o projeto construído à volta do átrio principal e que conta com uma série de formas fluidas que apoiam o telhado e iluminam o espaço.

O novo aeroporto de Pequim Foto: Hufton + Crow

O aeroporto foi desenvolvido com o principal objetivo de criar o maior terminal de transportes da região, dada a procura cada vez maior de viagens internacionais.

O novo aeroporto de Pequim Foto: Hufton + Crow

De acordo com o atelier Zaha Hadid Arquitetos, "o design radial compacto do terminal permite o máximo de aeronaves estacionadas diretamente no terminal com o mínimo de distâncias do centro do edifício, dando uma conveniência excecional aos passageiros e mais flexibilidade nas operações. Esta configuração garante que a porta mais longínqua seja acessível a pé em menos de 8 minutos", dispensando-se assim a necessidade de meios de transporte dentro do terminal.

O novo aeroporto de Pequim Foto: Hufton + Crow

Esta estrutura de topo é alimentada por painéis solares e tem um sistema central de aquecimento e colheita de água da chuva. Com seis "braços" em diferentes direções, o aeroporto implementa uma permeação e purificação natural de até 2,8 milhões de metros cúbicos de água em novas áreas húmidas, lagos e canais.