O colar da Christie's Paris que está a causar agitação entre os colecionadores

Em tempos de pandemia, atambém se adaptou aos leilões online. Assim acontecerá com uma rara joia, que a 21 de junho irá parar às mãos do comprador que melhor oferta fizer.Nomes comoocupam com frequência um lugar de destaque nas vendas a colecionadores, mas esta peçavem roubar-lhes o protagonismo e já está a causar frenesim em Paris. Cada vez mais empenhados em surpreender e oferecer conjuntos raros, a leiloeira Christie's Paris apresentou recentemente em Genebra, através da sua diretora de joalheria, Violaine d'Astorg,Há duas razões para o entusiasmo que esta peça está a gerar. Há o encanto e a própria história desta joia, claro, mas também o mistério que a rodeia porque ninguém a via desde os anos 80, além de ter sido capa da famosa revista Art Déco. Foi uma das joia em destaque na famosa1925, e que lançou o movimento Art Déco."Desde então, este colar raro tem representado uma espécie de beleza adormecida, aninhada no segredo de uma coleção privada. Todos os amantes de joias a conheciam e a admiravam regularmente na capa da Art Déco, mas ninguém a via há mais de trinta anos. Até ao seu retorno à luz da Christie's Paris ", escreve a Madame Figaro.Além da sua beleza inconfundível, que brilha e se destaca mesmo ao longe, de acordo com Violaine d'Astorg, este colaré o espelho de uma época.Atualmente estimado em 350 mil euros, espera-se que o calor bata um record de vendas, quando for leiloado em junho. Pensa-se, até, que ultrapasse o valor de 921.500 dólares alcançados em 2017, em Nova Iorque, com a venda de uma pulseira Art Déco.