Como usar calças de pregas (sem parecer de outro século)

Populares na primeira metade do seculo XX, e símbolos de estilo nos anos 70 e 80, perderam protagonismo para as calças direitas e para as slim fit, embora, no que toca à, alfaiataria sempre marcassem uma discreta presença.

David Bowie em 1976 Foto: Getty Images



Os estudantes da Universidade de Oxford dos anos 20 escolhiam as calças de pregas (Oxford Bag) quase como se de um uniforme se tratassem, e se alguns historiadores falem delas como as pioneiras nas calças de pregas do século XX, é depois da Primeira Guerra Mundial, que este tipo de calças se torna popular e transversal a todos os homens.





Humphrey Bogart em 1936 Foto: Getty Images

O sentido das pregas é uma escolha estética e de funcionalidade, sem regras a não ser para os países que seguem certos preceitos de alfaiataria. Os ingleses escolhem a dobra das calças para a frente, de modo a ter uma silhueta mais magra, enquanto o estilo italiano, com a dobra para fora, cria um volume mais baggy pelo volume extra nas ancas.





Gary Cooper em 1937 Foto: Getty Images









Simon Nessman na campanha de Inverno de 2012 de Giorgio Armani fotografado por Mert & Marcus



Quanto ao número de pregas, hoje é mesmo uma questão estética. Normalmente está entre uma e três, sendo que quanto mais pregas mais pano terão as calças.

Escolha preferida dos designers, por criar silhuetas e volumes diferentes, as calças com pregas são usadas na linha da cintura e são sempre confortáveis. Embora estivessem mais associadas a vestiário de verão, hoje, os designers também apostam nelas para o inverno, sejam em looks formais ou informais.

Dica 1: Combinar com camisas cintadas de modo a defenir ainda mais a cintura





Gucci/Giorgio Armani Foto: D.R.

Dica 2 : Casacos curtos alongam a silhueta





Dica 3: As camisolas ou t-shirts não devem ser largas, se o look for para ocasiões mais formais



Josh O’Connor Foto: Getty Images





Dica 4: Para um look mais dandy experimente diferentes texturas ou cores





Dolce &Gabbana/Burberry Foto: D.R.

Dica 5: Os casacos dos fatos com calças de pinças devem ser sempre um pouco cintados

Dica 6: Os coletes devem mostrar o início das pregas assim como os gilets, que também podem ser usados por dentro das calças





Calças em lã, €79,99, Pedro Del Hierro





Dica 7: O efeito baloné, quando as calças têm bainhas mais justas, deve ser sempre contraposto com camisas ou casacos mais estreitos





Richard Biedul @richarbiedul instagram





Acessórios:

Cinto: Para ajudar a delinear a cintura

Suspensórios: Alongam a silhueta e dão um toque clássico. Se escolher cores diferentes podem acrescentar a irreverência elegante de que precisa.

Sapatos: Hoje tudo é possível, depende mesmo do estilo e personalidade.

Calças em lã, € 435, Paul Smith









Calças oversize, € 39,95, Zara

Calças em lã, €320, Isabel Marant no MrPorter.com