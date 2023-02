Berlinale. De Nuno Lopes e João Canijo a Matt Damon e Sean Penn: os melhores looks

Foto: Berlinale 1 de 15 / João Canijo, realizador de Viver Mal e Mal Viver, em mostra no festival

Foto: Berlinale 2 de 15 / Rafael Morais e Nuno Lopes na conferência de imprensa de Mal Viver.

Foto: Berlinale 3 de 15 / Adrien Brody na estreia do filme Manodrome.

Foto: Getty Images 4 de 15 / Steven Spielberg na estreia do filme The Fabelmans onde foi homenageado com o prémio honorário do Urso de Ouro.

Foto: Berlinale 5 de 15 / Byun Sung-hyun na estreia do filme que realizou Kill Boksoon.

Foto: Berlinale 6 de 15 / Peter Dinklage na estreia do filme She Come to Me.

Foto: Getty Images 7 de 15 / Bono na estreia do filme The Fabelmans.

Foto: Berlinale 8 de 15 / John Malkovich e Lilith Stangenberg na estreia do filme Seneca.

Foto: Getty Images 9 de 15 / Simon Baker na conferência de imprensa do filme Limbo.

Foto: Berlinale 10 de 15 / Sean Penn na estreia do filme Superpower.

Foto: Getty Images 11 de 15 / Matt Damon na estreia do filme Kiss The Future.

Foto: Berlinale 12 de 15 / Stefan Gota na apresentação do filme Here.

Foto: Berlinale 13 de 15 / Evan Ellison na estreia do filme She Come to Me.

Foto: Berlinale 14 de 15 / Sasha Kuznetsov na estreia do filme Perpetrator.